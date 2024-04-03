На Запорожском направлении защитники Украины уничтожили центр управления РЭБ и антенное оборудование захватчиков. Видео

Украинские нацгвардейцы-аэроразведчики из 23-й отдельной бригады "Хортица" с помощью дронов-камикадзе уничтожили российский центр управления радиоэлектронной борьбы на Запорожском направлении. Такими же точными ударами беспилотников украинские бойцы ликвидировали антенное оборудование противника.

Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии Украины. Также Telegram-канал НГУ обнародовал видео, снятое БПЛА.

На кадрах видно, как беспилотники подлетают к цели и наносят удар. Поскольку видео снято самими дронами-камикадзе, в момент удара, а соответственно, и "гибели" дрона на кадрах появляется характерное мерцание.

Напомним, воины 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожили тяжелую огнеметную систему россиян "Солнцепек". Ее поразили несколько дронов, после попаданий которых система начала гореть и взрываться – охота на адское оружие врага завершилась феерически.

А украинские пограничники уничтожили вражескую переправу через реку Жеребец в Луганской области. Успешную операцию провели пограничники из бригады Гвардии наступления "Месть" с помощью тяжелого ударного дрона "Вампир".

Как сообщал OBOZ.UA, для атак российских объектов Украина применяет собственные беспилотники с большей дальностью полета и усовершенствованными возможностями. В украинских дальнобойных дронах используют систему DSMAC, которая есть в таких ракетах, как Tomahawk и Storm Shadow. Но отечественные разработчики расширили ее с помощью современных технологий. Эта система позволяет полностью игнорировать вражеские средства РЭБ, ориентироваться на местности и атаковать со сверхвысокой точностью.

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