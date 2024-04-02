Отработали точно: украинские пограничники уничтожили вражескую переправу через реку Жеребец. Видео

Воины сил обороны Украины показали новое видео с фронта. На кадрах демонстрируется, что украинские пограничники уничтожили вражескую переправу через реку Жеребец.

Соответствующее видео опубликовала Государственная пограничная служба. "Пограничный "Вампир" уничтожил вражескую переправу через реку Жеребец", – говорится в сообщении.

В частности, успешную операцию провели пограничники из бригады Гвардии наступления "Месть". Вражескую переправу через реку Жеребец в Луганской области украинские защитники атаковали с тяжелого ударного дрона "Вампир".

В результате точного удара переправа была разрушена, что привело к усложнению логистики кафиров в данном районе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что уничтожение пункта управления дронами в районе Кинбурнской косы привело к существенному уменьшению количества атак БПЛА. Этот пункт размещался на танкере "Механик Погодин".

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