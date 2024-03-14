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"Мы наблюдаем определенную панику": Гуменюк рассказала о настроениях врага и результате отработки на Кинбурнской косе

Алексей Лютиков
War
2 минуты
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'Мы наблюдаем определенную панику': Гуменюк рассказала о настроениях врага и результате отработки на Кинбурнской косе

Российская террористическая армия пытается активно применять FPV-дроны на юге Украины. Однако благодаря успешной борьбе украинских военнослужащих, потенциал врага уменьшается.

В частности, уничтожение пункта управления дронами в районе Кинбурнской косы привело к существенному уменьшению количества дроновых атак. Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, даже российские оккупанты и пропагандисты признают результативную дроновую работу украинских войск. При этом в ОК "Юг" отметили, что защитникам помогает географическое положение, ведь правый берег Херсонщины находится выше левого.

"Дроновая работа в нашей зоне ответственности очень результативная, это отмечают даже российские блогеры. Мы видим и наблюдаем у них определенную панику из-за того, что у нас ловко овладевается дроновая компонента. Кроме того, на нашей стороне география и правый берег, который выше левого, позволяет нам эффективнее применять радиоэлектронную борьбу, чем врагу. В то же время они также пытаются насыщать воздух FPV-дронами", – отметила спикер ОК "Юг".

Также Гуменюк подчеркнула, что поражение пункта управления дронами в районе Кинбурнской косы на Николаевско направлении существенно уменьшило количество атак с помощью FPV-дронов.

"Уничтожение пункта управления дронами в районе Кинбурнской косы, который располагался на гражданском судне, привело к тому, что на Николаевском направлении – Очаков, Куцурубская громада, там использование FPV-дронов существенно снизилось", – сказала Гуменюк.

"Мы наблюдаем определенную панику": Гуменюк рассказала о настроениях врага и результате отработки на Кинбурнской косе

Напомним, украинские военные нанесли авиационный удар по вражескому пункту управления. Он находился на танкере "Механик Погодин".

Ранее сособщалось, что российские оккупационные войска под прикрытием ночи пытались провести диверсионно-разведывательную операцию и подойти к правому берегу Днепра на Херсонщине в районе Антоновского моста. ДРГ противника отправили на это задание с левобережья на моторной лодке.

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