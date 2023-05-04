'Мариуполь продолжает мстить': на 'Азовстали' подорвались четыре российских сапера. Видео

На территории разрушенного металлургического комбината "Азовсталь" в оккупированном Мариуполе подорвались четыре российских сапера. Двое из них в тяжелом состоянии.

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Об этом 4 мая сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. Он отметил, что оккупанты подорвались при попытке разминирования "Азовстали".

"Четыре российско-донецких сапера в больнице. Два тяжелых и при недостатке банка крови – кандидаты на вступление в хор Кобзона. Хорошо. Мариуполь продолжает мстить на "Азовстали", – отметил Андрющенко.

В Мариупольском городском совете по состоянию на 13:39 сообщили о мощном взрыве, который раздался со стороны "Азовстали" и был слышен во всех районах города.

В Telegram-канале горсовета также опубликовали видео, на котором видно, как после взрыва над жилым районом "Новоселка" низко пролетает вертолет захватчиков. Затем он повернул к морю через центр и полетел в сторону Бердянска.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В школах оккупированного Мариуполя проводят "пятиминутки ненависти" – короткие занятия, которые называют "Разговорами о важном" и во время которых детям "промывают" мозги кремлевской пропагандой.

– Также детей заставляют писать письма оккупантам на фронт. Для примера школьникам раздали пропагандистский текст, в котором Путина назвали "нашим президентом", а Украину, РФ и Беларусь – "единым народом".

– В Главном управлении разведки Минобороны Украины рассказали, что войска РФ готовятся к круговой обороне Мариуполя. Они пытаются восстановить порты для доставки военных грузов и стягивают войска.