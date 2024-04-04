Мародерство российских захватчиков вышло на новый уровень: оккупанты решили "национализировать" жилье украинцев

На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики задумали "официально" закрепить то, что уже идет полным ходом, – отжим квартир и домов выехавших украинцев. Причем "новая власть" убеждает, что уж теперь-то "все будет по закону".

О том, в каких регионах собираются или уже ввели такие "новшества" и чем это грозит, – читайте в материале OBOZ.UA.

Запорожская область

Как заявил российским СМИ так называемый первый заместитель председателя Запорожского парламента Николай Пастушенко, "законодательное собрание намерено инициировать принятие закона о национализации брошенного украинцами жилья".

По словам предателя Украины (он заочно приговорен Октябрьским районным судом Запорожья к 10 годам лишения свободы), за прошедшие два года в области "накопилось очень много пустующего жилья".

"Мы понимаем прекрасно, что среди них есть квартиры людей, которые на данный момент ведут подрывную работу против наших жителей и нашей страны. Но, несмотря на это, мы все равно должны решать все в законодательном поле, разрабатывать специальные законопроекты и принимать законы, которые позволят решить судьбу того или иного жилья на законных основаниях", – цинично заявил он.

Пастушенко убеждает, жилье не будет "отжиматься", а все решения будут приниматься "исключительно только через судебные органы".

"То есть только после судебного решения эти квартиры могут национализировать и переводить в собственность государства или области", – сказал представитель оккупационной власти.

Он также заявил, что из-за большого количества пустующих квартир и домов "страдают коммунальные предприятия, не получая оплаты за услуги". И добавил, что забирать жилье у людей, которые уехали временно, испугавшись боевых действий, в другие регионы России или даже за границу, якобы никто не будет.

"Вероятно, кто-то за квартирой здесь присматривает, есть наверняка документы на квартиру, но эти квартиры будут переведены в бесхоз до приезда хозяина данного жилья и предоставления им документов, подтверждающих его право собственности", – сообщил Пастушенко.

Представитель оккупационной власти утверждает, что изъятое жилье, как национализированное, так и бесхозяйное, после принятия такого "закона" будут предоставлять в пользование медикам, учителям и строителям. Однако на практике уже происходит по-другому.

Отжим жилья на захваченной части Запорожской области начался с самого начала оккупации, однако сейчас набирает обороты. По словам источников OBOZ.UA в Мелитополе и Бердянске, в этих городах "первопроходцами" стали сотрудники российской ФСБ.

"Не дожидаясь никакого "законного основания", они переоформляли наиболее вкусное жилье на своих родственников. В том же курортном Бердянске так ушли элитные квартиры и частные дома", – говорит наш собеседник.

По его словам, оккупанты намерены были продать это жилье, когда в регионе прекратятся боевые действия. Вот только расчет на это пока не оправдался.

Что касается "новшества" по национализации жилья выехавших из оккупации украинцев, то за ним стоит как желание создать какую-то иллюзию законности происходящему тут беспределу, так и желание вернуть на оккупированную территорию людей.

"Сейчас на сайте "правительства Запорожской области" вовсю публикуют списки якобы бесхозяйного жилья, которое будут отбирать. А для того, чтобы этого не случилось, владельцам необходимо лично явиться в "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг" (МФЦ) и подтвердить свои права. Таким образом оккупанты шантажируют выехавших украинцев – чтобы те вернулись и фактически признали "новую власть", – рассказал наш собеседник в Мелитополе.

Однако рассчитывать на возвращение бежавших от оккупации людей, по его мнению, вряд ли стоит. И в этом случае их жилье будет "уходить" в первую очередь оккупантам – военным, полицейским, а во вторую – российским учителям, строителям, медикам, которых заманивают работать на "новые территории".

Донецкая и Луганская области

Аналогичную "инициативу" 27 марта 2024 года уже приняли и в так называемой "Луганской народной республике".

"Закон регулирует передачу в государственную собственность квартир, которые были оставлены с 2014 года. Квартир, которые не обслуживаются и нежилые. То есть мы говорим о квартирах тех людей, которые уехали с территории ЛНР и больше не собираются сюда возвращаться", – заявил "депутат Народного Совета" Алексей Белецкий.

Признаками того, что квартира, частный дом или комната брошены своими владельцами, оккупационная власть считает:

– невнесение платы за жилье и коммунальные услуги в течение года до дня выявления жилого помещения, имеющего признаки бесхозяйного;

– отсутствие сведений о зарегистрированном праве собственности в российском госреестре недвижимости;

– неиспользование жилого помещения, которое создает угрозу его безопасности, и угрозу жизни и здоровью окружающих.

Собеседник OBOZ.UA в оккупированном Луганске говорит, что некоторые украинцы, выехавшие из оккупации, но опасающиеся потерять свое жилье, через знакомых и родственников все же оплачивали его. Но теперь получается, что это уже бесполезно, так как квартиры не переоформлены по российскому законодательству. В случае же публикации адреса "бесхозяйного жилья", то спустя 30 дней его возвращать можно уже будет только через "суд".

Практически то же самое происходит и на оккупированной части Донецкой области. "Закон" о выявлении и передаче в муниципальную собственность жилых помещений, "имеющих признаки бесхозяйного имущества", был принят оккупационной властью 21 марта 2024 года. Причем для "подтверждения прав" на жилье собственник должен будет предъявить паспорт гражданина Российской Федерации либо другие документы (не украинские).

В любом случае массовое мародерство оккупантов – давно не новость. Квартиры и дома отжимали, однако теперь это будет происходить повсеместно.