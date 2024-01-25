Марс, бог войны, проснулся и шагает к своей цели: интервью с полковником Черником

Страна-агрессор Россия ежедневно все более активно генерирует агрессивную стратегию, в частности, против стран НАТО. Отчасти это пропагандистский трюк, отчасти реальный план прямого столкновения с армиями Альянса, отчасти – личное безумие главы Кремля Владимира Путина, который может решиться на этот шаг, несмотря на отсутствие достаточных ресурсов. Армия страны-агрессора не имеет шанса выиграть в конвенционной войне с западным миром, то есть такой, которая ведется традиционными вооружениями, без применения ядерного оружия.

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Сегодня мир, где международная система отношений уничтожена, разделен на условный юг и условный север. Россия открыла ящик Пандоры и мир находится в предвоенном состоянии. Марс, бог войны, проснулся. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

– В последнее время мы все чаще видим сообщения о том, что страны Европы все больше начинают отдавать себе отчет в реальной опасности прямого противостояния с армией России. Считаете ли вы, что такой вариант действительно вполне возможен, в частности, учитывая возможности российской оккупационной армии?

– От безумцев можно ожидать чего угодно, и исключить такой вариант никто не может. Но в части того, чем воевать, я не понимаю, на что они рассчитывают. Это так же, если бы неандертальцы пытались воевать с профессиональными наемниками. Первые вооружены копьями и каменными топорами, а у вторых есть вертолеты. Приблизительно так выглядит сейчас российская армия против стран НАТО.

Но здесь может быть серьезный и достаточно ожидаемый со стороны России информационный вброс. Почему? Они терпят поражение в Украине, а мы знаем, что любая тирания держится исключительно на пропаганде. И Путину нужно до бесконечности генерировать стратегию. Мол, мы настолько сильны и могущественны, нас боится НАТО, они считают, что мы будем на них нападать. Если такая Россия не нужна миру, то и мир не нужен.

Если мы выносим за скобки ядерную составляющую, то в конвенционном смысле у России против стран НАТО нет никакого шанса как такового. Они не могут пройти армию Украины. Как им проходить совокупную Балтию и Польшу, где стоит американский контингент, который будет воевать?

Поэтому на самом деле это очень сложная игра сложного политического характера Путина персонально как в пропаганде, направленные на свое собственное население, так и на себе подобных. Мы ведь должны помнить, что он должен генерировать силу, иначе его съедят собственные хищники.

Плюс, как бы странно это ни звучало, такая игра Путина в определенной степени выгодна и самим странам НАТО. Ибо Европа пребывает в философии пацифизма. Население нужно будить, доказывать, что мир изменился. Во время последнего визита в Киев, Риши Сунак сказал очень мудрые слова: мы находимся не в послевоенном, а в предвоенном мире. Отмечаю – не в Европе, не в Евроатлантическом пространстве, а в мире. И он правильно сказал это. Впереди большой каскад тяжелых и самых разных войн.

Сейчас наша как таковая, ХАМАС ударил по Израилю, Ближний Восток может разразиться новой войной. Не говоря уже об американо-китайском противостоянии и потенциальной войне на Тайване.

Ящик Пандоры открыт полностью. Московиты его открыли. И европейские демократические столицы совершенно хорошо понимают, что нужно пробуждать не только элиту, но и народ. Такова наша реальность. Но подчеркиваю: сейчас в этой ситуации больше пропаганды, чем реального содержания. В конвенциональном смысле у россиян нет никаких шансов.

– Вы сказали, "если ядерную составляющую выносить за скобки". Но ведь она есть. И мы видели, как еще совсем недавно, а возможно, до сих пор Запад учитывает фактор "обезьяны с гранатой". Может ли этот "обезьяна" действительно применить его?

– Может. Приведу понятный пример. Когда в 1945 году взорвалась первая ядерная бомба, которую опробовали американцы, буквально через несколько месяцев в США образовался интеллектуальный клуб, который называется Doomsday Clock – Часы Судного Дня.

Это интеллектуальная концепция, вычисляющая потенциальную опасность гибели человечества от ядерного апокалипсиса. В 1962 году, когда кипел ядерный кризис на Карибах, на Кубе, когда Хрущев уже приказал снимать с ядерных ракет защитные оболочки и готовить их к удару по Америке, тогда интеллектуалы посчитали, что до апокалипсиса осталось 2 минуты. Это при том, что персонально Хрущеву ничего не угрожало, а о распаде Советского Союза в то время речь не шла.

А сейчас эти часы подвинули на 30 секунд вперед. Это очень многое. Не на секунду, не на две, а на тридцать. Причем они очень долго считали. Когда началось широкомасштабное вторжение, об этой концепции ничего не было слышно. Я очень тщательно отслеживал, но они заговорили об этом только через полгода.

Почему заговорили так поздно? Неужели не могли сосчитать быстрее? Потому что это математика. Это не просто анализ. Там 16 нобелевских лауреатов в области чётких наук. Они используют суперкомпьютеры, в которые закладывают миллиарды переменных, которые считают потенциальные сценарии. И если они подвинули стрелку на 30 секунд вперед, как вы думаете, они знали, что они делают?

Где точка невозвращения – никто не знает. Путин нелегитимен и нелегален. У него подозрение в международном суде, его отменить невозможно.

– Вы уже упомянули знаковое заявление британского премьера о том, что сейчас мир находится в предвоенном состоянии. На этом фоне озвучиваются оценки, что военно-промышленные комплексы стран НАТО, которые до недавнего времени фактически сворачивались, а не набирали обороты, должны быстро наверстать свои возможности. Но пока этого не произошло, эти ВПК находятся в достаточно слабом состоянии. Соглашаетесь ли вы именно с такими оценками?

– Все идет в сравнении. По сравнению с завершающим этапом Холодной войны образца конца 1980-х он обычно выглядит слабым. Общие запасы оружия и темпы производства существенно ниже. Но по сравнению с другими ВПК на планете Земля ничто не соизмеримо с военно-промышленным потенциалом США. Но до масштабного выпуска военных ресурсов, который был в конце второй мировой войны, еще далеко.

Следовательно, мы не должны исходить из общего мирового контента. Мы видим, как на смену отдельным странам приходят коалиции. Мы видим, как уже сложился глобальный юг в противоположность большому глобальному северу. Там 2 миллиарда человек. Очевидно, что система международных отношений уничтожена. И никаким другим способом, кроме вооруженного, ключевые вопросы на планете не будут решаться.

Марс, бог войны, проснулся и шагает к своей цели. Точка.