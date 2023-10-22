Машовец: "Авдеевская операция" – почему забуксовали попытки врага разыграть классический сценарий

Авдеевский район обороны ВСУ все никак не желает становиться "крепостью Бахмут". И вероятность этого с каждым последующим днем продолжения сногсшибательной, в прямом смысле этого слова, Авдеевской наступательной операции российских оккупационных войск становится все меньше.

В связи с этим вполне закономерно возник вопрос: как вообще у российского военного командования родилась идея окружить именно Авдеевку и почему у него так туго получается?

Попробуем разобраться.

В Кремле сказали "надо"

Настоящих причин две – политическая и военная. С военной все понятно: Авдеевка просто "напрашивалась" на то, чтобы российские войска попробовали ее окружить.

С точки зрения любого военного нынешняя "Авдеевская операция" российских оккупационных войск, несомненно, представлялась ДО ее начала вполне обоснованной. Так сказать, классика жанра – весьма удобное начертание линии фронта, удобные коммуникации для материально-технического обеспечения будущих ударных группировок, а также их оперативного развертывания, возможность провести все "подготовительные мероприятия" достаточно скрытно. Ну, и расстояния (а значит, размах и глубина будущей операции) для того, чтобы достичь более-менее весомого результата – далеко не запредельные, не требующие сосредоточения настоящих войсковых орд в стиле Второй мировой.

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Казалось бы: наступай, прорывай – получишь результат. Тем более что перевес в количестве сил и средств явно был на стороне российских войск. Однако вот уже недельные попытки российского командования "разыграть" сей классический сценарий "на окружение" буксует. Причем очевидно, что потери наступающей (российской) стороны не укладываются даже в расплывчатый термин "высокие", они в реальности просто запредельные.

А вот с политической причиной – немного сложнее. Правящему ныне в Кремле режиму престарелых чекистов с криминальными замашками, очевидно, в ближайшие месяцы остро необходим "позитивный результат" на фронте. Причем как по внутрироссийским соображениям, так и по внешнеполитическим.

Весной в России грядет краткосрочный, однако достаточно опасный с точки зрения стабильности политической системы так называемый "электоральный акт" под названием "выборы президента Российской Федерации". И хотя в реальности это сущая профанация, однако именно в этот период вполне возможны всякие неприятные "дестабилизирующие" явления и ситуации. Причем, что характерно, как со стороны недовольных "имперцев" (в этом смысле "евонное благородие" месье Гиркин совершенно неслучайно греет шконку в СИЗО), так и со стороны якобы "аполитичной" массы российского глубинного народа, которого явно не особо прельщают перспективы еще в течение длительного времени оттаскивать на погосты значительное количество своего трудоспособного мужского населения.

С внешнеполитическими причинами – не все так просто. Оно, знаете ли, в узком кругу диктаторов принято регулярно хвастаться своей воинской маскулинностью. Всякими там победами и достижениями на военном поприще. Тем более когда что-то просишь – например, пару-другую тысчонок тонн артиллерийских снарядов, несколько сот дронов, ну или там бронежилеты для своих "забритых" мобиков.

Это же, как говорят в Одессе, две большие разницы. Одно дело разговаривать с "товарищем Си" в Пекине в условиях, когда твои войска "успешно окружают Авдеевку", и совсем другое, когда твои войска, теряя десятки единиц танков и боевых бронированных машин, а также устилая сотнями трупов и раненых околицы Авдеевки, продвигаются на 150–300 метров в 5-6 дней…

С другой стороны, всякие там пугливые бюргеры в Европах и обнаглевшие "англосаксы" – они без регулярных ужасающих "побед" российского воинства, так чтобы "в щебень", перестают пугаться и все норовят перейти "красные линии". АТАКАМСы, понимаешь, раздают направо-налево, "нацистских" пилотов на свои самолеты натаскивают, ну и так далее по списку.

С точки зрения кремлевских маразматиков, ХАМАС там, война в Израиле, безбашенный Иран – это "хорошо, но мало". Нужно было что-то сродни Курской дуге – пускай и в миниатюре. Так чтобы наглядно, красочно и разгромно для ВСУ. А следовательно – для всей злобной НАТы.

Так что с какой политической стороны не посмотри – Кремлю нужна была победа из разряда "одна на всех, мы за ценой не постоим".

В поисках места

Посему в определенный момент российским военным со стороны "политического руководства" РФ была поставлена вполне определенная задача – обеспечить "победу". Вот они в меру своих сил и оперативно-стратегического воображения нашли "в лице" Авдеевского района обороны ВСУ именно то место, где, на их взгляд, вполне возможно было быстро и "не за все ресурсы" обеспечить эту самую, остро необходимую "победу".

Причем в российском генштабе, как, впрочем, и в самом Кремле, желали бы организовать и провести нечто более масштабное, нежели локальное наступление с ограниченными целями в районе г. Авдеевка. Но, очевидно, так называемая "Объединенная группировка ВС РФ на Юго-Западном ТВД" нынче находится не в том состоянии, чтобы "наносить глубокие рассекающие удары" стратегического или пускай даже оперативно-стратегического масштаба. Тем более когда приходится обороняться, по крайней мере, на двух оперативных направлениях.

Здесь надо сделать несколько замечаний по поводу планирования и подготовки этой самой Авдеевской наступательной операции российскими командными структурами соответствующего уровня.

Замечание первое.

Очевидно, что достаточно весомым "конкурентом" Авдеевке выступало так называемое Купянское направление. Там также, как и в районе Авдеевки, был соблюден целый ряд предварительных условий, которые я перечислил в начале материала. За исключением двух ключевых – оперативной внезапности, на которую явно рассчитывало российское военное командование, там достичь было куда как труднее, нежели под Авдеевкой (про перемещения и перегруппировки в составе группировки российских войск "Запад", оперирующей на данном направлении, в последнее время не говорил лишь ленивый военный эксперт).

Кроме того, шансов "окружить и решительно разгромить", согласно постулатам советской военной школы оперативного искусства, там было куда как меньше, нежели под Авдеевкой.

Замечание второе.

Выдать за "решительную победу" вполне вероятный срыв украинского контрнаступления в Южной операционной зоне также ПОКА было невозможно. Просто потому, что оно явно еще "окончательно не сорвано". ВСУ продолжают активные наступательные действия, по крайней мере, по одному направлению – Мелитопольскому.

И замечание третье.

Для организации, подготовки и проведения операции в районе Авдеевки не требовалось перемещать значительную массу войск. Они и так тут были развернуты. Главным образом в лице 8-й общевойсковой армии Южного военного округа, включая ее 1-й армейский корпус (АК) практически в полном составе, а также целый ряд частей и подразделений 20-й и 150-й мотострелковых дивизий (мсд) этой армии. Их оставалось лишь доукомплектовать и пополнить.

Исходя из вышесказанного, а также ряда других оценок и выводов, очевидно, что российское военное командование и приняло в определённый момент окончательное решение о проведении этой операции именно в районе Авдеевки.

Что упустили из виду

Я не буду сейчас детально описывать, как именно началась операция РОВ, как протекает и чем, на мой взгляд, она закончится. Но сделаю определенные оценки, исходя из имеющейся у меня информации.

При планировании и организации своей "Авдеевской наступательной операции" российское командование явно не учло целый ряд факторов, которые СУЩЕСТВЕННО повлияли и продолжают влиять на ее ход.

А именно:

– Украинская армейская разведка, дополненная, очевидно, соответствующей информацией от стран-союзников, оказалась вполне способной вскрыть суть и содержание всего процесса подготовки операции. Особенно в контексте реализации намерений противника создать решительный перевес в силах и средствах на выбранных участках и направлениях. Посему с оперативной внезапностью российскому командованию пришлось в этом случае распрощаться.

– Противник также не смог создать перевеса (получить преимущества) в контрбатарейной борьбе на данном направлении. Следовательно, украинская артиллерия получила возможность оказывать достаточно эффективную огневую поддержку своим обороняющимся войскам. Овладение огневой инициативой, в первую очередь в артиллерийском сегменте, это явно не про российские войска под Авдеевкой.

– Уровень боевого управления и взаимодействия в частях и соединениях российских войск, задействованных в операции, особенно в тактическом звене, явно не соответствовал поставленным задачам и заданному темпу наступления. Российское командование не могло этого не знать, но тем не менее спланировало действия своих войск таким образом, что им оставалось лишь одно из двух – или "импровизировать" уже по ходу дела, или быть разгромленными в лобовых атакующих\штурмовых действиях. Некоторые пробовали "импровизировать", но значительная часть атакующих подразделений просто и незатейливо "выполняла задачу". То есть действовала в рамках "плана" совершенно открыто и незатейливо – перемещение в батальонных/ротных колоннах, потом развертывания на соответствующих рубежах в боевой порядок и т. д.

Список этой "неучтенки" можно продолжать… Но сделаем вывод.

На мой предосудительный взгляд, Авдеевка вполне может повториться. Причем именно там, где российское командование увидит сравнительно быстрый и сравнительно легкий способ "победить". Нынче на фронте таких направлений и участков не так и много.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

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