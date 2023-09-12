Маск не дал Украине уничтожить ЧФ РФ, как справиться без Starlink? Селезнев дал ответ

Украинские морские дроны-камикадзе типа SeaBaby, которые можно использовать для атак на корабли Черноморского флота страны-оккупанта России, критически зависят от спутниковой сети Starlink, владельцем которой является миллиардер Илон Маск. Вместе с тем есть и другие эффективные способы уничтожения ЧФ РФ.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL рассказал военный эксперт Владислав Селезнев. "Нам необходимо думать про иные варианты использования такого типа оружия, очень эффективного и мощного, а не зависеть критически от хотелок, желаний или нежеланий господина Маска", – заметил он, комментируя нежелание Маска помогать Украине в массированной атаке на вражеский флот в 2022 году.

"Наши дроны-камикадзе типа SeaBaby критически зависят от Starlink Илона Маска. Он заявил, что, мол, не отключил Starlink на территории Крыма, а не подключил. То есть фактически SeaBaby вышли из зоны действия Starlink, с ними была потеряна связь и по факту они были выброшены недалеко от севастопольского побережья на берег", – пояснил эксперт.

Вместе с тем он заверил, что есть и другие способы борьбы с Черноморским флотом.

"Мы можем использовать не только дроны-камикадзе. Украинский оборонно-промышленный комплекс презентовал, а украинская армия уже успешно применяла современную разработку ракеты типа "Нептун". Был уничтожен комплекс С-400 вражеской ПВО на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму", – напомнил Селезнев.

По его оценкам, в контексте успешной борьбы с вражеским флотом Украине нужны ракеты ATACMS и истребители F-16.

"Почему именно ATACMS? Потому что носителями для них являются HIMARS, а этой техники у Украины достаточно много, чтобы массированно наносить удары по вражеской военной инфраструктуре, в том числе по вражеским кораблям, дислоцированным в бухтах в Крыму. Плюс очень важная компонента – это истребители F-16. Они, кроме всего прочего, также являются носителями противокорабельных ракет типа "Гарпун", – уточнил эксперт.

Как писал OBOZREVATEL, по информации издания CNN, американский миллиардер Илон Маск фактически сорвал секретную операцию Украины по уничтожению Черноморского флота России в 2022 году. Он якобы приказал отключить связь Starlink вблизи временно оккупированного Крыма. Позже сам Маск пояснил, что так он хотел избежать "эскалации конфликта".