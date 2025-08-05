Маскировка не помогла: на Сумщине пограничники уничтожили вражеский БТР и пушку Д-30. Видео

Украинские защитники продолжают уничтожать оккупантов, которые вторглись на наши земли. Так, во время выполнения боевых задач, на одном из участков ведения активных боевых действий на Северо-Слобожанском направлении, бойцы 5 пограничного отряда совместно с другими составляющими Сил обороны уничтожили замаскированные вражеские БТР и пушку Д-30.

Также операторы БпЛА у пограничников обнаружили и уничтожили группу пехоты противника. Об этом рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

В ГПСУ также показали соответствующее видео, которое пограничники прокомментировали очень лаконично: "из-за неудачной маскировки у оккупантов минус БТР, Д-30 и пехота".

Речь идет о работе Пятого Сумского пограничного отряда. Это территориальный орган охраны границы в составе Восточного регионального управления ГПСУ. Сумской пограничный отряд охраняет участок границы в пределах Сумского, Конотопского и Охтырского районов Сумщины.

Это и есть новое, так называемое Северо-Слобожанское направление.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженные силы Украины продолжают методично уничтожать ценную технику противника и их личный состав на разных направлениях фронта. Напомним например, как дрон пограничников поразил российский "Град" в Донецкой области. Видео эффектной операции смотрите здесь.

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