Вооруженные силы Украины продолжают методично уничтожать ценную технику противника и их личный состав на разных направлениях фронта. На этот раз дрон пограничников поразил российский "Град" в Донецкой области.

Видео эффектной операции было опубликовано в Telegram-канале ГПСУ. Отмечается, что ликвидация вражеской техники была проведена с адской точностью.

"Феникс" поразил "Град" противника адской точностью. В Донецкой области пограничники-аэроразведчики подразделения обнаружили и уничтожили вражескую реактивную систему залпового огня БМ-21. Вместе с установкой – двух оккупантов, которые ее обслуживали", – говорится в сообщении военных.

Ранее сообщалось, что в Украине осудили двух российских агенток. Они, в частности, обвинены в том, что помогали оккупантам наступать на Покровск (Донецкая область).

Стоит добавить, что ситуация на фронте набирает очередной критической формы для нас на целом ряде направлений. Это было ожидаемо. Все является следствием кадровых решений, а в данном случае их отсутствия. Как потеря Покровска добавит масла в огонь войны?

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский 2 августа почти все сутки провел среди военных на самой "горячей" линии соприкосновения в Донецкой области. По его словам, самая сложная ситуация остается на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях.

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