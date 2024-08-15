Масштабная угроза баллистики: объявлена воздушная тревога

В ночь на четверг, 15 августа, в большинстве регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Угроза была связана с возможными пусками баллистического вооружения российскими войсками, а также с пускам врагом ударных БПЛА Shahed-136.

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Об этом предупредили на официальном Telegram-канале Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Мониторинговые каналы писали, что есть угроза применения оккупантами баллистических ракет из Воронежской области РФ.

"Угроза применения баллистического вооружения из северо-восточного направления", – сказано в сообщении.

Также армия России запустила по Украине ударные дроны из северного и южного направлений. Несколько групп "Шахедов" направлялись из Херсонской области в направлении Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Еще одна группа была зафиксирована в Сумской области, беспилотники направлялись в Полтавскую и Черкасскую области.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 августа захватчики запустили по Украине две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 23 ударных дрона типа "Шахед". Силы ПВО работали в восьми регионах нашего государства. По итогам ночного воздушного боя им удалось сбить 17 вражеских беспилотников.