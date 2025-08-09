'Масштабы, приближенные ко Второй мировой': в ВСУ утверждают, что россияне бросили на Покровское направление до 100 тыс. личного состава

Украинские защитники считают самой тяжелой в течение последнего года ситуацию на Покровском направлении. Во время зимней кампании российские оккупанты были вынуждены там отойти, но теперь, всего на одно довольно узкое направление захватчики бросили до 100 тыс. личного состава.

Об этом 9 августа рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" (ранее – ОСГВ "Хортица") Виктор Трегубов. По его определению, это уже "реально масштабы, приближенные ко Второй мировой войне".

Военный подчеркнул, что Покровск остается главным приоритетом оккупантов.

"Ситуация на Покровском направлении является самой тяжелой на этом фронте в течение последнего года, за исключением буквально нескольких недель весной. Он является ключевым для россиян, в том числе в этой кампании, летней кампании. Но по состоянию на сейчас там, вероятно, даже труднее, чем было в любой предыдущий период, потому что россияне бросили просто огромную ораву людей", – рассказал Трегубов.

По словам украинского воина, захватчики пытаются наступать с двух сторон, чтобы "отрезать город с двух направлений одновременно, с юго-запада и с северо-востока".

"На юго-западе они хорошо получили по зубам. На северо-востоке пытаются тратить большое количество личного состава, чтобы занять несколько населенных пунктов и усложнить логистику для украинских войск", – объяснил Виктор Трегубов.

К общей, повседневной практике мясных штурмов оккупанты добавили "тактику просачивания в украинский тыл" малыми группами. Конечно, тыловая территория украинских защитников полностью находится под огневым контролем, но потери не останавливают руководство захватчиков.

"Кил-зоны они проползают, пытаясь сделать это незаметно. Некоторым, как мы знаем из рассказов пленных, приходится ползти так по 60 км. Да, тысячи умрут, но какие-то двое пролезут, закрепятся у нас где-то за первой линией украинских позиций, начнут огневые действия, пытаться бить по дронщикам. К ним выдвинутся резервы, которых и так немного. Там начнется огневой бой. Собственно, таким образом они наступают", – объяснил Трегубов.

Как сообщал OBOZ.UA, на украинском фронте за прошедшие сутки произошло 163 боевых столкновения, и больше всего – 45 вражеских атак – защитники отбили именно на Покровском направлении. Там захватчики пытались продвинуться в районах населенных пунктов Зверево, Владимировка, Родинское, Полтавка, Бойковка, Миролюбовка, Новоэкономическое, Покровск, Красный Лиман, Лисовка, Котлино, Удачное, Новоукраинка, Зеленый Кут, а также в направлении Казацкого, Дорожного и Новопавловки.

Командование российских войск поставило задачу уже до 1 сентября захватить Покровск в Донецкой области. Так, оккупанты не только активно атакуют город, но и разбрасывают дронами пропагандистские листовки с просьбой к местным сдавать украинские позиции.

