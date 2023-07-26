Массированные обстрелы энергосистемы Украины: эксперт назвал дату интенсивных ударов РФ

Государство-агрессор Россия ни перед чем не останавливается в войне на Украине. Она продолжает обстреливать энергосистему нашей страны и осенью усилит эти удары.

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Об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире телемарафона "Единые новости". Он считает, что атаки станут массированными в октябре-ноябре.

"В этом году они (российские войска, – ред.) даже не прерываются... Определенное количество ракет и дронов были направлены на энергетическую инфраструктуру... Эти атаки продолжаются и я внутренне готовлюсь к тому, что в октябре или начале ноября они станут значительно более интенсивными и снова сфокусируются на энергетической инфраструктуре, снова будут бить по подстанциям и по генерирующим мощностям..." – сказал Харченко.

По его словам, с одной стороны, мы многому научились под этими атаками и имеем уникальный в мире опыт, каким образом им противостоять и каким образом действовать, чтобы минимизировать последствия. Однако есть и другая сторона медали.

"С другой стороны безусловно система более уязвима сейчас, чем год назад... Далеко не все удается восстановить, далеко не все возможно восстановить в рамках одного года. Буду откровенным, система слабее сейчас, чем год назад, но мы лучше знаем, что делать, чтобы избежать опасности... Мы готовимся наилучшим возможным образом к худшему и, дай бог, чтобы хуже всего не произошло", – объяснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская кампания массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины может повториться осенью и зимой. Террор – это единственный инструмент влияния на украинцев, оставшийся у агрессора.