Массированные ракетные атаки России могут остаться в прошлом: Гуменюк назвала причину

Массированные ракетные удары государства-террориста РФ по территории Украины могут остаться в прошлом. Это связано в первую очередь с нехваткой у России высокоточного оружия.

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При этом враг не отказался от тактики террора и сейчас ищет новые подходы в нанесении ударов. Об этом во время брифинга рассказала спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, россияне все еще могут изготавливать высокоточные ракеты, однако из-за санкций производство идет не в таких масштабах, на которые рассчитывал враг.

"Эксперты утверждают, что запас ракет у них уменьшается. Но несмотря на то, что производство у них все еще происходит, оно все-таки оттягивается во времени из-за особенности работ, связанных с некоторыми санкциями, влияющими на этот процесс (производства ракет. – Ред.). Объективная ситуация состоит в том, что ракет намного меньше, но они все еще есть. Производство почти остановлено, но оно еще есть", – сказала Гуменюк.

В то же время в ОК "Юг" отметили, что страна-агрессор все еще обладает потенциалом для нанесения ракетных ударов как с моря, так и с помощью авиации. При этом в ВСУ допускают, что массированные атаки, когда враг за один раз выпускал по Украине десятки ракет, могут остаться в прошлом.

"Нужно понимать, что мощь врага полностью не уничтожена. Она еще имеет признаки жизни и продуцирует орудия убийства. Поэтому нам нужно понимать эту угрозу. Мы говорим о том, что массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом. А сейчас враг находится на этапе поиска новой тактики. Они начинают распределять во времени и сами ракетные удары. Они уже не массированные", – отметила спикер ОК "Юг".

Гуменюк указала, что Россия по-прежнему пытается уничтожить украинскую противовоздушную оборону, чтобы наносить результативные удары по намеченным целям.

Напомним, глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что оккупанты технически находятся в боевой готовности к нанесению ракетного удара по Украине еще с 24 февраля. Однако его все время переносят из-за противодействия Сил обороны.

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины полковник Юрий Игнат заявил, что в России имеются в избытке советские зенитные управляемые ракеты С-300, используя которые, она экономит дорогостоящие "Калибры" и "Искандеры". Войска РФ запускают их по баллистической траектории, однако они неточные и могут падать "где угодно".

Как сообщал OBOZREVATEL, военная разведка Украины фиксирует изменения в тактике страны-агрессора России в нанесении массированных ракетных атак по нашим городам. Частично они связаны с нехваткой у врага соответствующего вооружения.

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