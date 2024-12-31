Массированные штурмы врага проходят почти каждый день: командир взвода БпАК рассказал о тактике оккупантов. Видео

Российские оккупанты не прекращают атаковать позиции украинских военных, чтобы иметь возможность дальнейшего продвижения. Массированные штурмы противника проходят почти каждый день.

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Об этом рассказал командир взвода беспилотных авиационных комплексов мотопехотного батальона 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Степан Барна в эфире КИЕВ24. По его словам, враг пытается "прощупать" слабину в украинской обороне.

"Россияне пытаются зайти на позиции 10 горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", я не знаю зачем они туда идут, но они пытаются прощупать слабинку где не отреагирует аэроразведка, где не отработает пехота, где не поразят силы беспилотных авиационных комплексов или дронщики", – объяснил Барна.

Он добавил, что военные РФ постоянно совершают штурмовые действия. Кроме сильной дождливой погоды, это происходит круглосуточно.

Напомним, по данным военного движения "Атеш" оккупанты, вероятно, собрались продолжать убийственные для них штурмы в Херсонской области. Российское командование собирается отправить солдат на большой штурм и понимает, что потери после него будут велики.

Как сообщал OBOZ.UA, военные РФ не оставляют попыток прорвать оборону города Покровск на Донетчине и бросили на штурм сразу три свои армии. Они избегают фронтального штурма города, однако несут значительные потери. Только на Покровском направлении украинским военным удалось остановить 60 штурмовых и наступательных действий врага.

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