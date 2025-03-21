Массированный налет "камикадзе" на Одессу: можно ли защитить город от российского террора и что срочно для этого нужно

В ночь на 21 марта российские оккупанты совершили один из самых массированных налетов дронов-камикадзе Shahed-136 на Одессу. Накануне под не менее серьезный налет попал Кропивницкий. Российские оккупационные войска меняют тактику нанесения ударов: она становится все более неизбирательной, но от того не менее опасной.

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У Одессы всегда была проблема с противодействием ударам ракетами и налетам дронов-камикадзе. И дело даже не в том, что нам не хватает систем ПВО для создания надежной эшелонированной противовоздушной обороны (хотя их, конечно же, недостаточно), а в том, что Одесса и весь регион куда специфичнее остальной Украины. И эта специфика – море, которым город гордится, которое кормит Одессу, но также и создает проблемы из-за сложной организации эшелонированной ПВО.

И этим регулярно пользуются российские оккупанты, совершенствуя свои методы террора. Удар же в ночь на 21 марта вообще был уникальным по той тактике, которую в этот раз использовали РОВ.

Новая тактика применения "шахедов" и противодействие

Дроны-камикадзе Shahed-136 имеют возможность преодолевать сотни километров над Черным морем без угрозы сбивания. Только после выхода на город они становятся целью для ПВО – а это считаные минуты для реакции как стационарных, так и мобильных средств.

Нередко Shahed-136 шли над морем на сверхнизких высотах, что минимизировало вероятность их фиксации, а уже возле береговой линии Одессы они набирали высоту, чтобы преодолеть склоны и выстроенные у побережья многоэтажки. И это также осложняло их перехват, поскольку РОВ таким образом "прикрывали" свои дроны многоэтажными зданиями, порою не оценивая перепады высот с соответствующими последствиями.

В последние недели российские оккупанты стали применять тактику накопления, когда в море, на безопасном от поражения средствами ПВО расстоянии (примерно в 30 километров от берега) накапливались Shahed-136, после чего они стремительно атаковали одну-две цели, заходя на нее под разными углами. Это значительно рассредоточивало внимание ПВО и не позволяло мобильным огневым группам эффективно реагировать на угрозу.

В ночь на 21 марта РОВ усовершенствовали эту тактику. Помимо накопления и группирования в море они прорывались на Одессу на высотах 2 000 – 2 500 метров. Таким образом, "шахед" в момент захода в зону действия береговой ПВО находился на высотах, недоступных для большей части мобильных огневых групп. Будучи вооруженными преимущественно ДШК, M2 Browning и другими вариациями крупнокалиберного стрелкового вооружения, мобильные группы попросту не могут дотянуться до Shahed-136 на высоте 2-2,5 км.

Кто может? Зенитная установка – как самоходная, так и стационарная. Например, прославленные Gepard – но их не так много, чтобы закрыть всю береговую линию и обеспечить сбивание на глубине проникновения.

Помимо этого, также эффективны зенитные ракетные комплексы малого радиуса действия: например, советские С-125, ЗРК "Стрела-10", "ОСА" и западные варианты – ЗРК Crotale, Alvis Stormer, L3Harris VAMPIRE и прочие.

Кроме того, нужно пересматривать концепцию штатной комплектации мобильных огневых групп, вооружая их более серьезными средствами поражения: например, ЗУ-23-2, а также комплектом ПЗРК.

Помимо всего прочего, важны и средства РЭБ, которые бы заставляли Shahed-136 сбиваться с курса, неконтролируемо кружить некоторое время, пока над ними не будет восстановлен контроль – что давало бы возможность их в этот момент сбить.

Опять-таки недостаток Одессы в организации щита РЭБ в том, что для подавления дрона противника необходимо использовать "квадрат" на начальном этапе захода ударного дрона на город и область. Что мешает Одессе в этом вопросе? Да, все верно – море.

С другой стороны, море же и помогает, а точнее – склоны и выстроенные вдоль них многоэтажки, которые представляют собой искусственные высоты, на которых можно было бы размещать РЭБ и формировать сеть для ловли Shahed-136. Чтобы когда они заходили внутрь застройки, то выйти уже не могли. Назовем это так – кварталы РЭБ.

К сожалению, некоторые особо умные персонажи транслируют, что в таком случае многоэтажки станут целью для ударов как военные объекты. Это бред и манипуляция, поскольку средства ПВО – оборонные, а не наступательные. К слову, в Южной Корее практически все высотки в Сеуле имеют площадки для размещения ЗСУ и ЗРК.

Но продолжим о новой тактике врага.

Shahed-136 заходят на высотах, в большинстве случаев недоступных для мобильных огневых групп. Но прошлой ночью они с таких высот попросту пикировали вниз, к цели, на скорости 80-90 м/с.

С такой высоты и на такой скорости вообще не приходится говорить о точности нанесения удара Shahed-136. Это как удар "куда-то туда"… То есть не эффективное применение средства поражения, а неизбирательного типа террор. Террор ради террора. Убийство ради убийства. Запугивание ради запугивания.

Увы, но такая тактика также снижает вероятность перехвата средства поражения. В целом пикирующие средства на таких скоростях перехватить обычным стрелковым вооружением практически невозможно, что опять-таки поднимает вопрос о перехвате дронов-камикадзе с помощью зенитных ракетных комплексов – особенно на подлете к береговой линии.

То есть тактика ударами Shahed-136 имела прошлой ночью следующий вид. После фазы группирования в море на высоте около 2 тысяч метров дроны-камикадзе по одному атаковали с интервалом в среднем две минуты – группой в 6-8 шт. Затем группа из более чем 10 дронов одновременно зашла на цель, а оставшиеся три опять с интервалом в две минуты последовательно добивали. Затем, маневрируя с изменением высоты до 500 метров в 3-5 км от берега, резко поднимались на 2 500 и уже за 1-1,5 км перед целью пикировали – разгоняясь свыше 300 км/ч.

Время реакции при таком маневре предельно недостаточное, и эффективность при нынешних возможностях ПВО снижается.

Спасение утопающих – дело рук самих утопающих

С 2022 года Одесса находилась под регулярными ракетными ударами – особенно таких средств, как П-800 "Оникс". В 2023 году Южная Пальмира и вовсе оказалась в эпицентре зернового террора. Тогда как никогда звучали призывы об обеспечении города средствами эшелонированной ПВО. Но этого так и не было сделано… Одесса не получила настолько надежной защиты, как того требовали уникальные условия города.

Сейчас мы сталкиваемся с тем, что враг регулярно меняет, совершенствует тактику налётов Shahed-136, но мы на это реагируем крайне вяло. Во многом потому, что нам не хватает средств противодействия. Запросы руководства страны нашим партнерам не всегда выполняются своевременно, и встает вопрос относительно того, чтобы не просто рассчитывать на возможности огневых расчетов, но и также думать о своей безопасности.

В частности, если мы говорим об организации кварталов РЭБ, то местная власть вполне могла бы активизировать местное бизнес-сообщество для закупки необходимых для этого средств. Но именно необходимых, действенных, эффективных, а не тех, на которых откаты выше, а коэффициент полезного действия как от китайской глушилки за 10 баксов.

Также встает вопрос о возможности создания фондов на местном уровне для организации и обеспечения огневых групп более широким списком средств перехвата, которые в том числе представители тех или иных диаспор могут запрашивать в других странах. Например, те же ЗУ-23-2, которых у Греции без дела сотни стоят, в том числе на хранении. Иметь даже 10-20 ЗУшек, с прицельным тепловизионным комплексом и прожектором подсветки, уже было бы неплохо для прикрытия береговой линии, не говоря о пятидесяти таких косилок.

Разумеется, одесситы не смогут закупить для нужд города SAMP/T или Patriot, но в рамках дозволенного законодательством мы можем не только повлиять, но и организовать защиту города на новом уровне противодействия угрозам.

Что же до самого законодательства, то, на мой взгляд, в период полномасштабного вторжения в страну и военного положения нужно расширить возможности формирования и комплектования местных, локальных подразделений для противодействия угрозам в границах территориальных громад.

Полагаться исключительно на центральную власть мы не можем хотя бы по той причине, что помимо Одессы, Кропивницкого у нее заботы о других регионах и областях, а потому какого-то четкого и сбалансированного распределения быть не может.

В связи с этим расширение прав территориальных громад для формирования собственной защиты и локальная инициатива в вопросах снабжения и обеспечения подразделений могут быть решением этой проблемы.

В Одессе можно было б для начала стартовать с создания кварталов РЭБ и закупок зенитных самоходных установок на местном уровне. А дальше…

А дальше – самообспечение за счет национального ВПК. Выше я упоминал, что L3Harris VAMPIRE весьма неплохо работает по Shahed-136. А все потому, что это наземный комплекс борьбы с БПЛА, оснащенный 70-мм ЗУР APKWS с технологией полуактивного лазерного самонаведения с распределенной апертурой (DASALS), что позволяет размещать лазерную головку самонаведения на передней кромке каждой передней направляющей, синхронизируя их. Кроме того, у ракеты APKWS используются неконтактные взрыватели, позволяющие перехватывать БПЛА с большей эффективностью, а благодаря лазерному наведению ракеты, которое активируется при запуске, не требуется захват цели перед выстрелом.

Но есть нюанс… И не один. Во-первых, мы зависимы от поставок этих ракет. Во-вторых, ее стоимость в пределах 50 тысяч долларов. Иными словами – дорого и мало.

Нам необходимы не менее эффективные средства малого радиуса действия, которые были бы не только просты в производстве, но и значительно дешевле тех средств, которыми нас терроризируют. Украине нужен свой ЗРК малого радиуса действия со своей эффективной и дешевой ЗУР. И это нас возвращает к тому, что, когда из каждого утюга по телемарафонам несется, что Украине нужны Patriot и SAMP/T (которые действительно нужны) и Украина будет производить в обозримом будущем их аналоги, все забывают о менее распиаренных названиях.

Ну вот скажите честно, любому прохожему на улице просто задать вопрос, что ему знакомо на слух – название ЗРК Patriot или L3Harris VAMPIRE, ну или хотя бы Crotale? Зацикленность на распиаренных брендах тоже является нашей проблемой, что ограничивает общество в вопросах реакции на необходимые вещи локального характера.

А потому да, последние ночи в Кропивницком и Одессе показали, что нам необходимо адаптироваться к новым вызовам и новому террору – как на локальном, так и на государственном уровнях. И при этом не забывать, что себе мы сможем помочь только своими руками. Опять-таки на всех уровнях.

Материал опубликован в рамках совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".