Массированными ударами РФ по Украине руководят агенты Кремля, но скоро ситуация может измениться. Интервью со Ступаком

Ракетно-дроновые атаки страны-агрессора России по Украине стали значительно более массированными. Фактически враг ставит новые рекорды. Речь идет не просто о терроре мирного населения, но и о системных ударах по военным и критически важным для украинской оборонной отрасли объектам. При этом точность ударов свидетельствует, что враг пользуется помощью агентов внутри Украины. Об этом, в частности, свидетельствуют обстрелы по объектам Луцка и Киева. В то же время возможности России в производстве дронов стремительно растут и, очевидно, будут наращиваться и в дальнейшем.

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Как противостоять этим вызовам? Должна ли Украина ввести принципиально новый подход к защите собственного неба? Простое увеличение количества средств ПВО, конечно, крайне необходимо, в частности системы типа Patriot, которые едва ли не единственные способны сбивать баллистические ракеты. Но противодействие должно быть не только оборонительным. Нужны асимметричные решения – удары по производственным объектам России и физическое устранение ключевых разработчиков и функционеров дроновых программ. Кроме того, оптимизм вселяют две инициативы: украинско-немецкая программа по созданию собственных ракет и подписание меморандума с компанией Swift Beat, которая уже в ближайшее время планирует произвести 10 тысяч дронов-перехватчиков для защиты нашей страны.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

– Мы видим, что, к сожалению, ракетно-дроновые атаки врага становятся все более масштабными, фактически Россия бьет собственные рекорды. И создается впечатление, что возможности врага также растут ежедневно. Считаете ли вы, что это действительно так и что речь не идет просто об определенной ИПСО?

– Возможности действительно есть, и они растут без сомнения. Приведу такую аналитику. Если в ноябре 2024-го в России производили 90 дронов в день, то уже в июне этого года делали 160 дронов в день. Это большое количество, это безумное количество. Они имеют возможность это делать. Какая у них планка, какой финальный предел, какие материальные или еще какие-то другие ресурсы, никто не может сказать. Никто не может сказать, будет ли тысяча в месяц изготавливаться, или 5 тысяч, никто не знает. И суть в том, они будут в дальнейшем разгонять свои возможности.

По поводу атак вновь и вновь подчеркиваю, что здесь больше речь идет уже не о терроре гражданского населения, хотя частично он присутствует. Это в большей степени о попадании в военные и полувоенные объекты. Во все то, что работает, обеспечивая войско. Изготовление микросхем, микроэлектроники, комплектующих к беспилотникам, украинская ракетная программа, комплексы противовоздушной обороны. Все это является объектами атаки Российской Федерации.

И снова и снова говорю, что здесь работают украинцы, внутри. Они внутри помогают Российской Федерации. На этом я делаю больший акцент. К сожалению, эти люди пока что остаются.

– То есть вы имеете в виду определенную агентуру Кремля?

– Да, это люди, которые наводят эти удары. Например, вы видели вчерашнюю (9 июля. – Ред.) карту ударов по Луцку, по Волынской области. Все концентрировано, все туда. Это означает, что противник не просто искал цели наугад, он знал точно, куда бить.

Та же история с Киевом. Они знали, куда бить. После прошлой атаки они проверили свои данные, увидели, что было уничтожено, что было частично уничтожено, – и снова организовали этот удар.

– Вы сказали, что наверняка Россия будет увеличивать производство "Шахедов". Такого мнения и аналитики Института изучения войны. По их оценкам, к осени текущего года Россия уже сможет применять более тысячи беспилотников за одну атаку. Как вы думаете, при таких обстоятельствах можно ли изменить принципиальный подход к уничтожению этих "Шахедов"? В чем может заключаться принципиально другой подход в ПВО для того, чтобы обеспечить безопасность, по крайней мере, для столицы?

– Первая мысль – надо больше ПВО, больше сбивать, но это такой себе реактивный момент. Мы не догоняем. Россияне делают больше, и мы догоняем.

Как по мне, нестандартные приемы – это прежде всего уничтожение самих производственных мощностей Российской Федерации, а также уничтожение ключевых инженеров, ключевых функционеров программ по изготовлению беспилотников, передовых конструкторов и тому подобное.

– Насколько я помню, ранее именно инженерами наши СБУ и ГУР еще не занимались?

– Ну, по крайней мере, мы этого еще не видели. Возможно, они работают над этим, но это мое предположение, субъективный субъективизм. Мы их не видели. Были военные, начальники штабов, ответственные разведчики, а вот инженеров не было. Кстати, Израиль работает по функционерам иранской ядерной программы. Это ведущие инженеры, ведущие специалисты и тому подобное. Думаю, у нас так же должно быть.

Каждый раз сбивать дроны – это здорово, но приведу такую аналогию. Боксер, который постоянно держит удар, рано или поздно начнет пропускать. Нужно наносить ответные удары.

– К сожалению, процент сбивания баллистики остается достаточно низким. Как вы думаете, как можно увеличить его?

– Конечно, это больше ракет, больше систем ПВО, но пока что мы знаем, что только Patriot сбивает баллистику. Да, говорят, что франко-итальянская система SAMP/T тоже способна сбивать баллистику, но откровенно скажу, я не видел таких подтвержденных данных.

Я четко знаю, что европейцы работают над этим вопросом, пытаются переоснащать свои системы, которые у них есть на вооружении, чтобы они имели возможность сбивать баллистику и не быть зависимыми от американских систем. Ведь все в мире уже осознали, что рано или поздно американцы могут бросить любого с ракетами, не дать, сказать, они вам не нужны, они нужны нам в другом регионе. Поэтому должны быть свои аналоги.

– Трамп высказался о передаче Украине дополнительной системы Patriot, но отметил, что еще не принял решение. По вашему мнению, плюс один Patriot – это существенное усиление нашей ПВО, в частности, в обороне Киева? Или все же для нас важнее ракеты к этим Patriot, которые у нас уже есть, чем еще одна установка Patriot?

– Мне кажется, ракеты должны быть первыми, но мы не знаем, сколько систем у нас есть. По разным оценкам, семь. Очевидно, если просто передать установку без ракет – это как машина без бензина. Нужно все иметь в комплексе.

– Могли бы вы сказать, есть ли поводы для оптимизма в этой ситуации?

– Есть. Первое – это украинско-немецкая ракетная программа. Германия нам с этим очень помогает. Борис Писториус привез нам 1,9 миллиарда евро. Я предполагаю, что большая часть этой суммы пойдет именно на ракетную программу – собственная баллистическая ракета и собственная крылатая ракета. А тогда посмотрим, как россияне могут их сбивать.

Это будет интересно. И это очень может нам помочь. Не сразу, не за первый пуск, но оно поможет уничтожать какие-то крупные объекты за отметкой 300 плюс километров на оккупированных территориях, где-то за Донецком, за Луганском, места скопления российских мобиков, призывников, ФСБшников, где они проживают компактно, в санаториях, в домах отдыха, в спортивных интернатах, гостиницах и тому подобное. Ну и вообще по соседним военным объектам. Уничтожение таких крупных объектов, действительно, будет болезненным для России. Это первое.

Второе. На прошлой неделе президент Зеленский подписал меморандум с компанией Swift Beat. Казалось бы, обычный меморандум, которых было уже тысячи. Но в нем говорится об изготовлении дронов-перехватчиков. Кто-то скажет: опять эти дроны-перехватчики, о них уже много говорилось, но где они? Они есть, но пока что небольшое количество.

Важно то, кто подписал этот меморандум. Это Эрик Шмидт, гуру Кремниевой долины Соединенных Штатов. Это человек, который был председателем совета директоров компании Google. Это долларовый миллиардер. Он заявил, что будет чаще появляться в Украине, ориентировочно трижды в год. Он планирует инвестировать в Украину миллиард американских долларов, найти инвестиции для изготовления беспилотников.

Какой горизонт планирования? Он видит, что ориентировочно в течение трех месяцев в Украине должно уже быть 10 тысяч дронов-перехватчиков. И это количество должно увеличиваться. То есть миллиард долларов и 10 тысяч дронов-перехватчиков.

Я думаю, что это будет очень неплохо. Это касается не только "Шахедов", но и дронов, которые висят в воздухе над линией разграничения, над Харьковом, над Днепром, над Сумами, над Киевом. Все это будет сбиваться этими дронами-перехватчиками.