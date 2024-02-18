Мать погибшего Героя передала дроны бойцам Донецкого пограничного отряда. Фото

Мать погибшего военного Государственной пограничной службы Украины Петра Осадчука приобрела три FPV-дрона для бойцов Донецкого пограничного отряда. Жизнь ее сына оборвалась в январе 2023 года в районе населенного пункта Соледар в Донецкой области.

Об этом сообщили на странице ГНСУ в Facebook в воскресенье, 18 февраля. Татьяна Осадчук получила выплаты за гибель своего сына в войне с российскими оккупантами за свободу Украины. Теперь она помогает воинам Ссил обороны, а также громаде города, в котором проживает.

"Женщина передала для сельской школы, где учился сын, большой автобус. Для пограничников из первого отряда – три FPV-дрона", – говорится в сообщении.

Уже скоро эти беспилотники будут доставлять российским захватчикам "подарки" на передовой.

Петр Осадчук присоединился к рядам Территориальной обороны в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Он мечтал о военной службе еще с 2014 года, однако в войска его не брали из-за детской травмы.

С 24 февраля 2022 года Петр обивал пороги ТЦК и через некоторое время все же получил повестку. Его отправили на службу в Первый пограничный отряд. Затем в составе этого отряда отправился на восток.

Петр Осадчук вместе с побратимами попал под минометный обстрел при выходе подразделений Сил обороны из Соледара. Воин погиб на месте, однако забрать его тело сразу не удалось. Мать ждали погибшего сына больше месяца. Петра она узнала по крестику.

Как сообщал OBOZ.UA, 73-летняя украинка Лидия Тульчий передала на нужды украинской армии 100 тысяч гривен. Эти деньги пенсионерка получила от государства – осенью 2022 года на войне с российскими оккупантами погиб ее сын Андрей Ротар.