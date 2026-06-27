Украина потеряла МиГ-29, выполнявший боевую задачу в Полтавской области: пилот катапультировался

В ночь на 27 июня Воздушные силы Вооруженных сил Украины потеряли истребитель МиГ-29, выполнявший боевую задачу в Полтавской области. Пилот успешно катапультировался и вышел на связь с поисково-спасательной командой.

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Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Там уточнили, что обстоятельства потери самолета, по состоянию на момент публикации, выясняются.

Что известно

Ночью 27 июня, когда самолет выполнял боевую задачу в Полтавской области, с ним была потеряна связь. Потерю истребителя подтвердили в Воздушных силах.

Вместе с тем летчик смог катапультироваться, а впоследствии связаться с поисково-спасательной командой. Пилота эвакуировали в медицинское учреждение, где он получает необходимую помощь.

"Подтверждаем потерю самолета, однако украинский пилот успешно катапультировался, связался с поисково-спасательной командой и оперативно был доставлен в медицинское учреждение для обследования и оказания необходимой помощи. Причины и обстоятельства выясняются", — отметили в ВС.

Главные истории дня

Напомним, вечером 16 июня 2026 года в Хмельницкой области разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины. Пилот и штурман, выполнявшие задание, погибли.

Также OBOZ.UA сообщал, что стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил США B-52 Stratofortress потерпел крушение в Калифорнии 15 июня. Самолет разбился вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс около 11:20 по местному времени. По предварительным данным, 8 членов экипажа считаются погибшими.

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