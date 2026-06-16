На Хмельнитчине разбился военный самолет Су-24М, экипаж погиб: все обстоятельства трагедии

Вечером во вторник, 16 июня 2026 года, в Хмельницкой области разбился фронтовой бомбардировщик Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Пилот и штурман, выполнявшие задание, погибли.

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Они защищали Украину до последнего вздоха. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

"К сожалению, оба летчика погибли. Выражаем искренние соболезнования семьям майора Загарулько Богдана Григорьевича и старшего лейтенанта Бабенко Богдана Александровича, они защищали нашу страну до последнего вздоха", – говорится в сообщении.

Авиакатастрофа произошла около 19:00. На место падения самолета прибыли спасатели и правоохранители. По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет.

Причины и обстоятельства авиакатастрофы выясняются.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 Stratofortress потерпел крушение в Калифорнии 15 июня. Самолет разбился вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс около 11:20 по местному времени. По предварительным данным, 8 членов экипажа считаются погибшими.

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