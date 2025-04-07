Мать прикрыла ребенка своим телом: в Херсоне в результате атаки РФ под завалами оказались беременная женщина и ее 2-летний сын. Видео

В понедельник, 7 апреля, в Херсоне в результате российской атаки под завалами оказались беременная женщина и ее двухлетний ребенок. Мать прикрыла мальчика своим телом.

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Об этом сообщили начальники Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин и Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. В настоящее время пострадавшие находятся в медицинском заведении.

"В Херсоне из-за российских обстрелов пострадала беременная женщина и ребенок. Из-за попадания вражеского снаряда в дом, под завалами оказались 31-летняя херсонка и ее сын, которому почти два года. Мать прикрыла малыша собственным телом. Пострадавших достали из-под завалов", – говорится в сообщении.

Известно, что у ребенка взрывчатая травма и контузия. У женщины, которая находится на шестом месяце беременности, – взрывная травма и гематома головы. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

По сообщению Херсонской областной прокуратуры, в результате артобстрела начато расследование.

"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, около 09:00 утра 7 апреля российская армия в очередной раз обстреливала Херсон артиллерией", – говорится в сообщении.

Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные оккупантами.

Напомним, 27 марта российская террористическая армия устроила массированный обстрел центральной части Херсона. Захватчики атаковали областной центр по тяжелой артиллерии. В результате ударов погибли мужчина и женщина также есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 4 апреля Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Баллистическая ракета с кассетной боевой частью попала в район плотной жилой застройки, неподалеку от эпицентра взрыва была детская площадка.

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