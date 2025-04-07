УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Мать прикрыла ребенка своим телом: в Херсоне в результате атаки РФ под завалами оказались беременная женщина и ее 2-летний сын. Видео

Катя Поплюйко
War
2 минуты
1,0 т.
Мать прикрыла ребенка своим телом: в Херсоне в результате атаки РФ под завалами оказались беременная женщина и ее 2-летний сын. Видео

В понедельник, 7 апреля, в Херсоне в результате российской атаки под завалами оказались беременная женщина и ее двухлетний ребенок. Мать прикрыла мальчика своим телом.

Видео дня

Об этом сообщили начальники Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин и Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. В настоящее время пострадавшие находятся в медицинском заведении.

Мать прикрыла ребенка своим телом: в Херсоне в результате атаки РФ под завалами оказались беременная женщина и ее 2-летний сын. Видео

"В Херсоне из-за российских обстрелов пострадала беременная женщина и ребенок. Из-за попадания вражеского снаряда в дом, под завалами оказались 31-летняя херсонка и ее сын, которому почти два года. Мать прикрыла малыша собственным телом. Пострадавших достали из-под завалов", – говорится в сообщении.

Известно, что у ребенка взрывчатая травма и контузия. У женщины, которая находится на шестом месяце беременности, – взрывная травма и гематома головы. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Мать прикрыла ребенка своим телом: в Херсоне в результате атаки РФ под завалами оказались беременная женщина и ее 2-летний сын. Видео

По сообщению Херсонской областной прокуратуры, в результате артобстрела начато расследование.

"При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины). По данным следствия, около 09:00 утра 7 апреля российская армия в очередной раз обстреливала Херсон артиллерией", – говорится в сообщении.

Мать прикрыла ребенка своим телом: в Херсоне в результате атаки РФ под завалами оказались беременная женщина и ее 2-летний сын. Видео

Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные оккупантами.

Напомним, 27 марта российская террористическая армия устроила массированный обстрел центральной части Херсона. Захватчики атаковали областной центр по тяжелой артиллерии. В результате ударов погибли мужчина и женщина также есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 4 апреля Россия ударила "Искандером" по Кривому Рогу. Баллистическая ракета с кассетной боевой частью попала в район плотной жилой застройки, неподалеку от эпицентра взрыва была детская площадка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!