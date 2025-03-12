Maxar возобновила доступ Украины к спутниковым снимкам – СМИ

Американская аэрокосмическая компания Maxar начала возобновлять аккаунты украинских пользователей. Им возвращают доступ к коммерческим спутниковым изображениям, собранным правительством США.

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Ранее доступ украинцев был приостановлен "по административному запросу" новой власти США. Подробности сообщает портал "Милитарный".

После приостановки украинских аккаунтов в программе GEGD (правительственная программа США Global Enhanced GEOINT Delivery, предоставляющая доступ к коммерческим спутниковым изображениям, назначенным и собранным правительством США) Maxar начал восстанавливать украинские аккаунты. Об этом "Милитарному" сообщили уже несколько пользователей сервиса, получивших соответствующие уведомления американской компании.

Отключать украинских пользователей (как правительственных, так и частных) от программы в Maxar Technologies начали с 7 марта, после решения администрации президента США Дональда Трампа о приостановке обмена разведданными и военной помощи для Украины. Официальное обоснование, полученное украинскими пользователями от администрации Maxar, уведомляло, что это произошло "по административному запросу". В то же время, как реальную причину отключения эксперты называли запрет Госдепа предоставлять спутниковые данные для Украины после приостановки обмена развединформацией, полученный американскими компаниями и коммерческими сервисами.

Когда же после переговоров в Джидде 11 марта эта "пауза" администрацией Трампа была отменена, "Милитарный" обратился к Maxar Technologies за комментарием о возобновлении доступа для украинских пользователей.

"По состоянию на 8:00 официальных комментариев не получили, однако пользователям уже начали приходить письма о возобновлении доступа", – уточняет портал.

Напомним, накануне в Джидде прошла встреча делегаций Украины и США. OBOZ.UA отслеживал и сообщал все подробности и заявления сторон.

Среди договоренностей, которых удалось достичь – прекращение огня и возобновление поставок вооружений и обмена разведданными, об этом было объявлено в совместном заявлении США и Украины по итогам переговоров. Главная интрига теперь состоит в том, согласится ли на такое предложение государство-агрессор Россия.

Практически сразу после завершения переговоров у Зеленского подтвердили разблокировку военной помощи США, а глава ОПУ Андрей Ермак назвал, по его мнению, основной результат встречи в Джидде: мол, теперь "весь мир будет видеть, кто действительно хочет мира".

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