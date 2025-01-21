'Мечтала о своей семье, детишках': в Кривом Роге простились с женщиной, которую убила РФ. Фото

Во вторник, 21 января, в Кривом Роге простились с Оксаной Сухоруковой, погибшей в результате российских обстрелов, 17 января. Женщину убило обломком стекла в автомобиле.

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Об этом сообщает "Суспільне Дніпро". Погибшая работала учительницей музыки в местной школе, и очень хотела собственного ребенка.

Во время российской атаки они с мужем возвращались из магазина и планировали праздновать день рождения старшего сына.

Коллега Оксаны Тамила говорит, что она была очень позитивной и жизнерадостной, ее очень любили дети.

"Очень мечтала о детках. Бог не дал своих, так она обогрела чужих детей. У нее осталась только старенькая мама, они постоянно вместе ходили, весь район их знал", – рассказала Тамила.

По словам директора школы, в которой работала погибшая, Оксана преподавала более 20 лет. Женщина была веселой и всегда с улыбкой на лице, а своих детей называла солнышками и ласточками.

"Она была воплощением позитива. Очень увлекалась своей профессией, вела много проектов, руководила хором. Была очень хорошей и неконфликтной. Невероятно любила детей и стремилась к счастью. И мы радовались за нее, что у нее появилась семья", – подчеркнула Людмила Хорькова. .

Она добавила, что Оксана больше всего стремилась создать семью. Она пережила тяжелую потерю – смерть мужа во время эпидемии коронавируса и утрату нерожденного ребенка. Женщина тоже мечтала о мире.

У Оксаны остались гражданский муж, его трое детей и мама. Провести ее в последний путь собрались родные, друзья, коллеги, соседи и знакомые.

Напомним, россияне 17 января ударили баллистикой по Кривому Рогу на Днепропетровщине. Под вражеский удар попали жилая застройка и учебное заведение. Известно по меньшей мере о пятерых погибших: утром 18 января стало известно о смерти раненой накануне 22-летней девушки.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 января в Кривом Роге состоялась церемония прощания с семьей, трагически погибшей во время ракетного удара российских войск 17 января. В результате преступления путинской армии оборвались жизни трех близких людей: 20-летнего Алексея Акименко, его 22-летней двоюродной тети Ирины Ковальчук и их 61-летней бабушки Елены Алексеевны.

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