Медиа идентифицировали более 223 тысяч российских оккупантов, убитых в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на фронте погибли более 223 тыс. российских солдат. Однако реальное количество ликвидированных оккупантов может быть гораздо больше – до более 500 тыс.

Видео дня

Об этом сообщает BBC. Там отметили, что список сформирован только на основе анализа опубликованных некрологов, фотоматериалов с кладбищ и военных мемориалов, а также данных открытых государственных реестров.

"BBC совместно с "Медиазоной" и командой волонтеров установила имена 223 539 российских военных, погибших с начала полномасштабного вторжения в Украину. Реальное количество погибших выше: поименный список основывается только на публично доступных данных", – говорится в материале.

За годы большой войны военные ведомства и разведывательные службы разных стран неоднократно озвучивали собственные оценки потерь России, которые существенно отличаются между собой. В материале объясняется, как осуществляется подсчет и анализ потерь с обеих сторон конфликта.

Как различаются оценки потерь российской армии

В частности, на этой неделе руководительница британского Центра правительственной связи (GCHQ) Энн Кист-Батлер заявила, что по новым разведывательным данным с начала полномасштабной войны погибло почти 500 тысяч российских военных.

В то же время поименные списки погибших, которые ведут BBC и "Медиазона", демонстрируют значительно более низкие показатели, поскольку базируются на открытых источниках – некрологах, фото с кладбищ и мемориалов, а также данных государственных реестров.

По оценкам военных экспертов, такие методы позволяют зафиксировать примерно 45–65% от реального количества погибших. Поэтому общие потери российской армии могут составлять от 344 до 497 тысяч человек, что приближается к оценкам британской разведки.

В поименном списке, который ведут BBC и "Медиазона", не учитываются погибшие из состава так называемых "ДНР" и "ЛНР" до 2023 года.

Начиная с января 2023 года, после включения этих подразделений в состав российской армии, погибших из Донецкой и Луганской областей начали учитывать как иностранцев, воевавших в российских военных структурах.

Наибольшие потери эти формирования, вероятно, понесли в первый год полномасштабной войны, поскольку по оценкам на основе некрологов и данных о пропавших без вести, до конца 2022 года могло погибнуть еще около 21–23,5 тысячи человек.

Отдельно в подсчетах не учитываются потери подразделений Северной Кореи, действовавших в районе Курской области РФ.

По данным Корейской службы BBC, анализ спутниковых снимков и мемориалов в КНДР свидетельствует об именах по меньшей мере 2304 погибших корейских военных, воевавших на стороне России в 2024–2025 годах, что может повысить общие оценки потерь.

Также совместный анализ "Медиазоны" и "Медузы", основанный на данных российского реестра наследственных дел и оценке чрезмерной смертности мужчин, свидетельствует, что с начала полномасштабной войны до конца 2025 года могли погибнуть около 352 тысяч российских военнослужащих. При этом эти данные учитывают только граждан России.

"Потери российской стороны продолжают расти, и часть погибших пока пропала без вести. Это затрудняет отслеживание количества смертей с использованием открытых и официальных источников. Российская сторона постепенно признает часть пропавших без вести погибшими. Но это делается волнами и часто с задержкой на год и более", – рассказал один из ведущих американских специалистов по российской армии Майкл Кофман.

Если учитывать потери среди иностранных граждан, общее количество погибших на стороне пророссийских сил может составлять от 367 до 523 тысяч военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская военная разведка сообщила о росте количества идентифицированных иностранных наемников, которые воевали на стороне России и погибли в Украине. Речь идет, в частности, о гражданах африканских стран, привлеченных к штурмовым подразделениям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!