Медик бригады 'Буревой' во время эвакуации раненого с поля боя сбил вражеский дрон. Видео

Во время вывоза раненого из зоны боевых действий медик из 1-й президентской бригады "Буревой" поразил вражеский FPV дрон-камикадзе. Беспилотный летательный аппарат летел прямо на автомобиле, которым транспортировали раненого.

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Медику удалось сбить дрон оккупантов благодаря трем точным выстрелам. Об этом сообщили на официальной странице Национальной гвардии Украины в Facebook.

"Медик, тремя точными выстрелами сбил из стрелкового оружия враждебный FPV дрон-камикадзе, летящий прямо на его авто – звучит почти как фантастическая история. Но она действительно произошла во время выполнения очередного выезда на эвакуацию раненого в зоне ведения боевых действий на востоке нашей страны", – говорится в сообщении.

FPV дрон-камикадзе – это довольно сложная цель, по сравнению с "Мовиками", которые враг также активно применяет. Как отмечается, эти дроны-камикадзе небольшого размера имеют высокий уровень скорости.

"Вот такие уникальные медики иногда встречаются в украинской армии: могут и спасти жизнь своих собратьев на поле боя, и прицельно сбивать вражеские дроны-камикадзе", – пишут на странице Нацгвардии.

Также воины 22-й бригады показали работу минометного расчета. Украинские защитники каждый день работают на Победу над российской агрессией. Для того чтобы уничтожить оккупантов на нашей земле, применяются разные виды войск. В том числе и минометные.

Ранее сообщалось, что в случае если ВСУ удастся сохранить наступательный темп, это может угрожать оккупантам провалом линии обороны общей протяженностью 40 км.