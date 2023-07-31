'Прямо в норочку': воины 22-й бригады показали работу минометного расчета. Видео

Украинские защитники каждый день работают на Победу над российской агрессией. Для того чтобы уничтожить оккупантов на нашей земле, применяются разные виды войск. В том числе и минометные.

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О деталях минометных расчетов на фронте рассказали воины 22-й бригады. Они показали свою работу на передовой (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Эта бригада дислоцируется на Бахмутском направлении фронта.

"Миномет – это очень хорошее оружие, по моему мнению, которое, как и все оружие, должно уничтожать врага", – говорит командир минометного расчета с позывным "Кузен".

По его словам, расчет состоит из пяти человек.

"Попадаем в цель. Самое главное, чтобы был хороший корректировщик", – отметил наводчик минометного расчета с позывным "Лесник".

Заряжающий минометный расчет военный с позывным "Том" утверждает, что из минометов можно забрасывать блиндажи: "Очень эффективно, прямо в норочку".

Воины не скрывают, что гордятся друг другом. Каждый из них знает и ясно понимает, с какой целью он пришел на фронт.

"Я буду стрелять без отдыха, чтобы уничтожить наших врагов, чтобы выгнать их из нашей земли", – добавил "Лесник".

Как сообщал OBOZREVATEL, грузинские добровольцы бок о бок с украинскими воинами противостоят российской агрессии против Украины. На днях они провели успешную зачистку отбивших у врага российских окопов под Бахмутом.