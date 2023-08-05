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Медведев после удара по танкеру Sig истерически пригрозил западу Украины экокатастрофой

Алексей Лютиков
War
2 минуты
2,8 т.
Медведев после удара по танкеру Sig истерически пригрозил западу Украины экокатастрофой

У заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева после удара по танкеру Sig произошла очередная истерика. Одиозный российский политик вновь принялся угрожать Украине.

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В традиционной для себя манере украинофоб заговорил о нанесении ударов по украинским городам. Своими неадекватными мыслями Медведев поделился в Telegram.

Медведев цинично заявил, что Украине мало ударов по Одессе, Измаилу и другим мирным городам. Более того, украинофоб заявил, что государство-террорист Россия может устроить нашей стране экологическую катастрофу.

При этом он добавил, что пострадают больше всего регионы на западе Украины, которые в больном воображении Медведева скоро "присоединятся" к Польше.

Вдобавок украинофоб продолжил шантажировать цивилизованный мир зерновой сделкой, после выхода из которой страна-террорист Россия начала бить по украинским портам и пытаться блокировать проход кораблей в Черном море.

Медведев после удара по танкеру Sig истерически пригрозил западу Украины экокатастрофой
Медведев после удара по танкеру Sig истерически пригрозил западу Украины экокатастрофой
Медведев после удара по танкеру Sig истерически пригрозил западу Украины экокатастрофой
Медведев после удара по танкеру Sig истерически пригрозил западу Украины экокатастрофой

Напомним, морской дрон врезался в танкер SIG в 30 милях от Керченского пролива ночью 5 августа. Позже российские СМИ опубликовали фото поврежденного танкера SIG. Он получил пробоину в районе машинного отделения. Экипаж остается на корабле, поскольку угрозы затопления якобы нет.

Ранее сообщалось, что атака на крупный нефтяной танкер РФ SIG, транспортировавший топливо для российских войск – дело рук Службы безопасности и Военно-Морских сил Украины. Спецоперация проходила уже по классическому сценарию: надводный дрон, 450 кг тротила, взрыв.

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