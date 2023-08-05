Медведев после удара по танкеру Sig истерически пригрозил западу Украины экокатастрофой

У заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева после удара по танкеру Sig произошла очередная истерика. Одиозный российский политик вновь принялся угрожать Украине.

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В традиционной для себя манере украинофоб заговорил о нанесении ударов по украинским городам. Своими неадекватными мыслями Медведев поделился в Telegram.

Медведев цинично заявил, что Украине мало ударов по Одессе, Измаилу и другим мирным городам. Более того, украинофоб заявил, что государство-террорист Россия может устроить нашей стране экологическую катастрофу.

При этом он добавил, что пострадают больше всего регионы на западе Украины, которые в больном воображении Медведева скоро "присоединятся" к Польше.

Вдобавок украинофоб продолжил шантажировать цивилизованный мир зерновой сделкой, после выхода из которой страна-террорист Россия начала бить по украинским портам и пытаться блокировать проход кораблей в Черном море.

Напомним, морской дрон врезался в танкер SIG в 30 милях от Керченского пролива ночью 5 августа. Позже российские СМИ опубликовали фото поврежденного танкера SIG. Он получил пробоину в районе машинного отделения. Экипаж остается на корабле, поскольку угрозы затопления якобы нет.

Ранее сообщалось, что атака на крупный нефтяной танкер РФ SIG, транспортировавший топливо для российских войск – дело рук Службы безопасности и Военно-Морских сил Украины. Спецоперация проходила уже по классическому сценарию: надводный дрон, 450 кг тротила, взрыв.

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