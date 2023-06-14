Медведев после заявлений Путина размечтался о 'санитарной зоне' до Львова и попытался пригрозить Западу

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в очередной раз разразился угрозами в сторону Украины и ее западных партнеров. Сделанные накануне президентом РФ Владимиром Путиным заявления о том, что Россия намерена создавать на территории Украины "демилитаризованную зону" для прекращения обстрелов приграничных регионов РФ, натолкнули Медведева на "два добрых утренних соображения".

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С присущей ему "добротой" и полной оторванностью от реальности, разовый сменщик Путина на посту президента размечтался о полном захвате Украины Россией и принялся грозить Западу "уничтожением кабельной связи, проложенной по дну океана". Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.

В первом из "двух добрых утренних соображений" Медведев решил выслужиться перед Путиным и выдал, что Россия обязана "создать демилитаризованную зону до Львова". Дескать, именно к этому "вынуждают" РФ западные партнеры Украины передачей все более дальнобойного оружия.

"Вчера президент России сказал о необходимости создания демилитаризованной (санитарной) зоны в целях безопасности нашей страны. С учётом вражеских решений о поставке киевскому режиму всё более дальнобойных видов оружия такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли "страна 404", – упражнялся в остроумии Медведев, похоже, мало себе представляя реальные "успехи" в Украине того, что раньше называли "второй армией мира".

Также в реальности, в которой существует российский топ-чиновник, уже "доказано соучастие западных стран в подрыве "Северных потоков". Поэтому Медведев собрался дать "врагам" мощный отпор.

"Если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве "Северных потоков", то у нас не осталось никаких, даже моральных, ограничений воздерживаться от уничтожения кабельной связи наших врагов, проложенной по дну океана", – заявил зампред Совбеза РФ.

Напомним, накануне Путин прокомментировал боевые действия на территории России. Рассуждая о рейде российских добровольцев в Белгородскую область и прилетах дронов на территорию страны-агрессора, он признал, что "проблема есть" и властям нужно "наладить работу" для противодействия атакам.

По словам Путина, если прилеты БПЛА в РФ продолжатся, Москва должна будет рассмотреть вопрос создания в Украине "санитарной зоны"

У Зеленского прокомментировали заявление Путина о создании в Украине "санитарной зоны". Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк убежден, что заявление российского диктатора свидетельствует о том, что войска страны-агрессора хотят уничтожить все, что им удалось временно оккупировать. В частности, так произошло с Каховской гидроэлектростанцией, которую захватчики подорвали ночью 6 июня.