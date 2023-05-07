'Медведи', которых хотели расстрелять: что известно об украинских героях, которых вернули из плена

Украина 6 мая вернула из российского плена 45 своих граждан. Над некоторыми защитниками нашей страны в РФ готовили суд с возможным приговором – казнь.

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Большинство из тех, кто вернулся домой, защищали Мариуполь в начале полномасштабной войны, при чем некоторые побывали в российском плену уже дважды. Об этом сообщает издание BBC (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Среди освобожденных украинцев было несколько бойцов Диверсионно-штурмовой группы "Медведи". До полномасштабного вторжения РФ в Украину это было добровольческое формирование в составе "Украинской добровольческой армии". Бойцы воевали преимущественно на южном направлении, в том числе возле Мариуполя и Широкино, а в состав группы входило до 10-15 бойцов.

Группа была одним из самых боеспособных подразделений и вместе с морпехами проводила операции в самых горячих точках. В 2020 году силами бойцов было уничтожено опорный пункт врага.

С февраля 2022 года "Медведи" воевали в районе Мариуполя, оборонялись на меткомбинате имени Ильича, где была база украинских морпехов, а затем перешли на "Азовсталь". Также стало известно, что "Медведи" официально вошли в состав полка "Азов".

После завершения обороны Мариуполя бойцы группы стали одним из главных объектов для российской пропаганды. В России о них снимали сюжеты федеральные пропагандистские телеканалы.

Также в РФ заявляли, что над "Медведями" готовится суд с возможным приговором – казнью. В мариупольской филармонии даже сделали клетки из арматуры, которые, как многие предполагали, были назначены именно для бойцов группы. Впрочем, этот публичный суд так и не состоялся.

Также одни из тех, кто вернулся из российского плена, был "азовец" Евгений Чуднецов, позывной "Чудик". Стоит отметить, что это был уже второй плен для защитника Украины. Во время Широкинской наступательной операции в феврале 2015 года БТР, на котором он ехал, подбил танк, и когда боец пытался отойти, то вышел на врага. Так он оказался в тюрьме террористической организации "ДНР". Поскольку мужчина является уроженцем Макеевки, то в псевдореспублике его считали своим "гражданином" и приговорили к 30 годам заключения за "измену".

Мужчина рассказывал, что за два года первого плена прошел через пытки, ему плоскогубцами выбили зубы, а также били электрошокером и током от советского полевого телефона. После возобновления Евгений вернулся на службу в "Азов".

В качестве стрелка и парамедика он с февраля 2022 года оборонял Мариуполь и "Азовсталь", откуда во второй раз попал в российский плен.

Среди вернувшихся были также Илья и Екатерина, которые поженились в бункерах финального украинского пункта обороны Мариуполя. Также из плена вернулся участник эвакуации вертолетом раненых из уже окруженного Мариуполя.

Напомним, Украина 6 мая вернула из российского плена 45 украинцев. Среди них – 42 защитника и трое защитниц Мариуполя, 35 рядовых и сержантов и 10 офицеров. Среди освобожденных есть семьи, которые были созданы на "Азовстали", а одного из воинов удалось освободить из российского плена уже во второй раз.

Ранее сообщалось, что 26 апреля Украина смогла освободить из российского плена 44 украинца. Среди них – защитники Мариуполя, Херсонщины и востока. Освобождены были 36 рядовых и сержантов и 6 офицеров, а также двух гражданских украинцев.