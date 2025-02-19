Механизм запущен: оккупанты начинают мобилизацию на захваченной части Донетчины – ЦНС

Российские захватчики начинают мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой области. Реальные действия, которые международным правом квалифицируются как военное преступление, оккупанты маскируют под ширмой "учебных сборов".

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Фактически, погибнуть в мясных штурмах, проводимых РФ на украинской земле, высокие шансы имеют все граждане Украины в оккупации, получившие российские паспорта. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

В ЦНС констатировали, что на временно оккупированных территориях Донецкой области стартуют мобилизационные мероприятия. Оккупационная администрация официально запустила механизм призыва в оккупационное войско, пытаясь замаскировать его под видом "учебных сборов".

"Гауляйтер так называемой "ДНР" Денис Пушилин подписал распоряжение относительно подготовки местного населения к службе в рядах оккупационного войска. Фактически, это означает мобилизацию лиц с российскими паспортами, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой области. При этом, оккупационная администрация пытается скрыть мобилизационные мероприятия, поскольку официально документ базируется на российских нормах по сбору резервистов, однако в самом тексте резервисты не упоминаются. Это часть стратегии оккупантов по маскировке принудительной мобилизации", – говорится в сообщении.

К процессу оккупанты привлекают военкоматы и военные комендатуры, выполняющие принудительные функции контроля за мобилизацией. При этом в распоряжении четко прописан целенаправленный призыв и распределение мобилизованных в войска РФ. А это полностью опровергает миф о добровольном участии в этих сборах.

По полученной ЦНС информации, оккупанты планируют начать так называемый призыв в марте-апреле 2025 года. Это позволит им замаскировать мобилизацию под ежегодную кампанию призыва в России.

"Центр национального сопротивления подчеркивает, что оккупанты продолжают использовать гражданское население временно оккупированных территорий как ресурс для ведения войны. Поэтому мы призываем местных жителей по возможности избегать контакта с оккупационными структурами. По возможности отказываться от получения российских паспортов и принимать меры для минимизации рисков быть мобилизованными", - сказал он.

Также они призвали соотечественников на временно оккупированных территориях фиксировать и по возможности документировать факты принудительной отправки в ряды вражеской армии.

"Продолжайте информировать нас о преступлениях РОВ и РОА, присоединяйтесь к Движению сопротивления, чтобы вместе с нами приближать нашу победу. Передавайте чувствительную информацию об их деятельности. Украина при поддержке мирового сообщества активно продолжает борьбу за восстановление справедливости и защиту прав каждого гражданина, находящегося под оккупационным режимом. Каждый зафиксированный случай является шагом к наказанию виновных и освобождению наших территорий", – резюмировали в ЦНС.

Напомним, ранее в ЦНС заявили, что оккупанты уничтожают центр Мариуполя, но врут о "восстановлении". Именно под предлогом "восстановления" они начали демонтаж сооружений в центре Мариуполя и ликвидируют дома, имеющие историческую ценность.

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