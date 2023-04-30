Мельник об истощении запасов ракет в РФ: массированные удары все равно не исчезнут

После массированных ракетных атак осенью-зимой ракетные ресурсы РФ истощаются. Однако это не означает, что ракет у агрессора нет вообще или что находящаяся вне зоны поражения российская промышленность не может их производить.

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Ракетные атаки России по Украине не прекратятся, между ними могут увеличиться интервалы, а за одну атаку враг может выпускать несколько меньше ракет. Об этом заявил содиректор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник в интервью OBOZREVATEL.

Он объяснил, что утверждение об истощении российских ресурсов можно оценивать по-разному. К примеру, истощение арсенала артиллерийских снарядов привело к тому, что ежедневный расход их на фронте сократился с 60 до 20 тысяч, однако обстрелы все равно продолжаются.

"Так же и по ракетам. Это не значит, что у них закончились ракеты и они прекратили стрелять. Они так же будут делать массированные залпы, но перерыв между ними будет не таким, как когда ресурс у них был значительно больше – 10 дней или 2 недели, а больше. Они будут делать большие интервалы, возможно, ракет будет на десяток меньше", – подчеркнул Мельник.

Он напомнил, что в России до сих пор работают предприятия военно-промышленного комплекса, способные производить новые ракеты. И, в отличие от предприятий украинского ВПК, они находятся вне зоны поражения.

"То есть при всех их проблемах с технологиями, с санкциями и т.д. Россия все равно имеет собственную промышленность, которая позволяет ей производить оружие. И даже при ограниченном количестве внешних поставщиков оружия, все равно Россия получает от Ирана дополнительно сотни тысяч снарядов, если посмотреть на данные американской разведки", – заметил военный эксперт.

Следовательно, резюмировал Мельник, между истощением ресурсов и полным исчерпанием запасов ставить знак равенства нельзя.

"Когда речь идет об истощении ресурсов, необходимо понимать, что это не исчерпание запасов. Это просто их уменьшение. Но в любом случае они остаются чрезвычайно существенными, угрожающими", – отметил эксперт.

Напомним, ранее в Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что у России осталось немного ракет, но они медленно производят их дальше.

По словам спикера ПС ВСУ Юрия Игната, обломки ракет, которые российские оккупанты применили во время последних атак, подтверждают, что они были изготовлены совсем недавно, в частности, осенью и зимой. Фактически, по Украине враг запускает только что сошедшие с конвейера ракеты.