Мельник: массированная атака 28 апреля преследовала одну цель, враг прячет ракеты от ПВО Украины. Интервью

Последняя массированная ракетная атака на Украину 28 апреля стала очередным свидетельством того, что страна-агрессор Россия не отказалась от своей тактики террора гражданского населения. Очевидно, что враг ставил задачу добиться как можно больше жертв среди мирных жителей, однако не все из 23 запущенных ракет могли быть нацелены именно на жилые дома. Часть уничтоженных ракет могла иметь другую программу.

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То, что с момента последней массированной атаки прошло немало времени, свидетельствует о том, что оккупант готовится к противодействию украинской армии накануне ее контрнаступления. Несмотря на то, что ресурс врага, в частности ракетный, истощается, это не означает, что атаки прекратятся. Просто интервалы между ними будут больше, а количество ракет немного меньше. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Как вы можете объяснить массированную ракетную атаку на Украину после достаточно продолжительного перерыва? Почему именно эти города – Киев, Умань, Кременчуг, Николаев, Днепр – оккупант избрал для атак?

– Эти массированные атаки являются подтверждением того, о чем говорили как наши военные, так и эксперты – Россия не отказывается от своей тактики. Временное уменьшение обстрелов или паузы между такими обстрелами было обусловлено тем, что Россия готовится к противодействию украинскому контрнаступлению. По всей видимости, параллельно они работали над более эффективными способами и тактикой применения этого оружия. Собственно, сейчас, к сожалению, мы наблюдаем подтверждение этих оценок.

Почему именно эти города? Можно говорить об определенных целях, преследуемых атакой именно этих городов, но я бы сейчас не хотел подробно говорить об этом. К примеру, у меня есть определенное понимание, почему целили именно в этот дом в Умани. В этом городе я прожил более десяти лет. Но сейчас я бы не хотел об этом говорить.

Если говорить в общем, то это составляющая российской стратегии, которая касается терроризирования гражданского населения. Как сама цель, так и время, когда эти удары наносились, свидетельствует о том, что расчет был на максимальное количество жертв среди гражданского населения.

– Вы сказали о доме в Умани, об определенных целях оккупанта. Свидетельствует ли это, что у оккупанта до сих пор есть высокоточное оружие, что он может целиться в конкретную точку?

– Это условно высокоточное оружие. Наверное, было бы большим комплиментом говорить, что они целились именно в этот подъезд, но если мы говорим о многоквартирном доме с несколькими подъездами, то это довольно большая цель. Это не то, что обычно укладывается в понятие высокоточного оружия. К примеру, в западных образцах высокоточного оружия отклонение составляет плюс-минус несколько метров.

Но здесь Россия при той точности, которая у них есть, все равно способна достигать целей, которые они перед собой ставят, а именно – устрашение путем убийства гражданского населения.

– Но тем не менее, по сообщению генерала Залужного, 21 ракета из 23 ракет была обезврежена. То есть эффективность таких атак не слишком высока. Почему оккупант все равно продолжает совершать эти атаки?

– Мы просто не знаем, что было заложено в программе тех ракет, которые уничтожены. Можно предположить, что такая цель, как жилой дом, не была приоритетной. Но это природа войны – не каждый снаряд, не каждая ракета достигает своей цели. И как раз тактика массового применения этих ракет рассчитана на то, что часть этих ракет все-таки сработает.

Какой другой вариант есть у россиян? Отказаться от таких обстрелов? Это было бы очень желательно, но это совсем не укладывается в логику того, что Россия делает в Украине уже более года.

– Несколько дней назад в ОК "Юг" сообщили, что оккупант накопил в Черном море ракетоносители, которые могут нести 24 ракеты "Калибр". Мы знаем, что последняя атака на Украину была совершена из акватории Каспийского моря. Может ли враг использовать еще и "Калибры" из Черного моря?

– В большинстве массированных атак и обстрелов, которые проводила Россия, были задействованы разные носители – наземные, надводные, воздушные. Если речь идет о надводных кораблях и подлодках, которые не были использованы в этой атаке, то очевидно, что они готовятся к тому, чтобы следующая атака была комплексной – с разных носителей, по разным направлениям, из разного оружия.

Кроме того, о чем говорило командование Воздушных сил – об определенных нюансах применения этих ракет, об изменении траектории ракет, разной высоте запуска и т.п. – ничего кардинально нового не происходит. К сожалению, очевидно, что сейчас интенсивность этих атак будет выше.

– Да, в американском Институте изучения войны (ISW) также сообщили, что оккупант использует новую тактику нанесения ракетных ударов по Украине, чтобы уменьшить вероятность обнаружения этого оружия украинскими средствами ПВО. С чем это может быть связано?

– Собственно, они процитировали то, о чем говорило командование Воздушных сил Украины. Крылатая ракета спроектирована таким образом, что она идет на высоте нескольких метров или нескольких десятков метров над землей. В ее программе заложена сложная траектория. Это не снаряд или баллистическая ракета, которая идет практически по прямой. Эта ракета маневрирует и выбирает такой ландшафт местности, где имеется минимальная вероятность ее обнаружения с помощью радиолокационных или других средств обнаружения противовоздушной обороны.

То есть речь не идет о каком-то ноу-хау, которое россияне вдруг изобрели. Речь идет о том, что они используют и постоянно анализируют, совершенствуют, выбирают маршруты, где была бы малейшая вероятность обнаружения этих ракет и их уничтожения. То, о чем говорил также представитель Воздушных сил, что враг также изменяет способ запуска этих ракет. Пока я не видел деталей, чтобы сказать, в чем именно это изменение, но в любом случае это естественный процесс, когда каждая из сторон на протяжении войны учитывает какие-то ошибки – собственные и противника – и пытается совершенствовать тактику.

Это может дать временный эффект. Но наши защитники принимают определенные меры, и не факт, что тактика, которая, возможно, сработала в случае атаки на Николаев, будет оставаться такой же эффективной в течение длительного времени.

– Уже давно говорилось о том, что ресурсы оккупанта истощаются, в частности, ресурсы ракетные. Однако последняя атака показала, что это не совсем так. По вашим оценкам, когда у врага действительно могут иссякнуть запасы ракет?

– Когда говорят о том, что российские ресурсы истощаются, эту информацию можно оценивать по-разному. Например, были сообщения об истощении России в артиллерийских снарядах, что ежедневный расход этих снарядов сократился от 60 тысяч до 20 тысяч. Но это все равно 20 тысяч снарядов.

Так же и по ракетам. Это не значит, что у них закончились ракеты и они перестали стрелять. Они так же будут делать массированные залпы, но перерыв между ними будет не таким, как когда ресурс у них был значительно больше – 10 дней или 2 недели, а больше. Они будут делать большие интервалы, возможно, ракет будет на десяток меньше.

В России работает промышленность, которая, в отличие от украинской промышленности, находится вне зоны поражения. То есть при всех их проблемах с технологиями, санкциями и т.д. Россия все равно имеет собственную промышленность, которая позволяет ей производить оружие. И даже при ограниченном количестве внешних поставщиков оружия все равно Россия получает от Ирана дополнительно сотни тысяч снарядов, если посмотреть на данные американской разведки.

То есть, когда речь идет об истощении ресурсов, необходимо понимать, что это не окончание запасов. Это просто их уменьшение. Но в любом случае они остаются чрезвычайно существенными, чрезвычайно угрожающими.