Мельник: Путин может запросить зеленый коридор из Крыма для своей армии. Интервью

С учетом всех обстоятельств освобождение оккупированного Крыма путем продвижения украинских Сил обороны с Крымского перешейка и далее чрезвычайно рисковано и потребует огромных ресурсов. Вместе с тем есть более приемлемые варианты. В частности, отрезание оккупационной группировки в Крыму от России, уничтожение Черноморского флота врага, удары по Крымскому мосту.

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Это может привести к тому, что в определенный момент страна-оккупант будет вынуждена просить о переговорах с Украиной и запросить зеленый коридор для вывода своих войск. Именно поэтому не следует недооценивать военно-дипломатический путь деоккупации полуострова. Несмотря на то, что глава Кремля Владимир Путин в своих публичных заявлениях не демонстрирует никакой готовности к такому шагу, есть ряд фактов, свидетельствующих о подготовке к сдаче Крыма. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал со-директор программ внешней политики, координатор международных проектов Центра Разумкова, военный эксперт Алексей Мельник.

– Бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер заявил, что Украина уже сейчас может начать процесс деоккупации Крыма. По его мнению, первоочередной задачей является изоляция полуострова от России. Для этого необходимо наносить удары по Крымскому мосту и уничтожить базу Черноморского флота РФ в Севастополе. Каково ваше мнение по этому поводу?

– Курт Волкер описал один из возможных сценариев освобождения Крыма. Но я хотел бы отметить, что это один из сценариев. Собственно, он перечислил компоненты успешной операции по освобождению Крыма. Вариант проведения операции, когда украинские войска будут пытаться просто двигаться от Крымского перешейка по всей территории Крыма, чрезвычайно рискован и чрезвычайно ресурсоемок. Достоверность проведения такой операции по многим причинам практически близка к нулю.

Поэтому мы можем допускать, что нашим военно-политическим руководством рассматриваются разные сценарии, разные варианты того, как можно осуществить деоккупацию.

Заявления о возможном военно-дипломатическом пути вызвали бурю критики, по-моему, не заслуженной. На самом деле это довольно реалистично. То, о чем сказал Курт Волкер – это, в сущности, создание условий для того, чтобы в определенный момент Россия была вынуждена сесть за стол переговоров. При этом декларация Украины о готовности к переговорам не будет свидетельством того, что наша страна будет настроена на невыгодные для себя компромиссы.

Итак, подытоживая. Оптимальный вариант – это создание таких условий путем отрезания Крыма от поставок, прежде всего, товаров военного назначения, переброски войск, при которых у России не будет никакого выхода, кроме того, чтобы договариваться с Украиной об обеспечении зеленого коридора для выхода оккупационных сил и той части гражданских, которые по понятным причинам не могут остаться на территории Крыма, который будет контролироваться украинским правительством.

– Но мы видим из публичных заявлений Кремля, что там не рассматривают ни одного варианта проигрыша в этой войне и потери Крыма. Мы не видим и намеков на то, что оккупационные власти готовы идти на какие-то компромиссы с Украиной. По вашему мнению, когда эта точка невозвращения будет пройдена в сознании главы Кремля Путина и остальной кремлевской верхушки?

– Ситуация меняется. Если до начала масштабного вторжения позиция главы Кремля была абсолютно категоричной – что тема Крыма закрыта, то пока даже в публичном пространстве продолжается эта бравада о "Крым – Россия навсегда", то практические действия, которые происходят, в частности, активная деятельность по развитию оборонных укреплений, тот факт, что фактически все военные цели на территории Крыма стали достижимы для украинских средств поражения, свидетельствует о том, что полуостров уже не является неприкосновенной территорией, чего хотела бы Россия.

Дополнительные маркеры – это уровень желания туристов отдыхать в Крыму, увеличение количества предложений по продаже недвижимости по сравнению со спросом на покупку и т.д. Это практические шаги, которые более надежные индикаторы, чем официальные заявления.

Даже наши западные партнеры, осторожные в плане предоставления Украине способностей для атак на территорию России, к вопросу Крыма относятся отдельно.

Думаю, Путин будет держаться своей позиции до последнего, потому что он прекрасно понимает: Крым – это та последняя капля, которая выбьет кресло из-под него. Риторика Путина ожидаема. Но при этом Россия готовится к тому, что Крым очевидно придется оборонять. В то же время на разных уровнях в России время от времени ставится под вопрос успех этой "специальной операции".

– Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пока нет признаков того, что Китай предоставляет России оружие. В то же время, издание The Washington Post сообщило, что якобы в слитых секретных документах Пентагона есть информация о соглашении Китая предоставлять России летальное оружие. По вашему мнению, действительно ли такое соглашение могло быть заключено? Если да, может ли Китай пойти на такой шаг?

– Противоречие между заявлением Данилова и информацией об утечке информации нет. Данилов говорит о том, что нет свидетельств поставок китайского оружия. Могут быть разговоры, но подтвердить факт предоставления вооружений пока нельзя. Это не касается коммерческих беспилотников или деталей и комплектующих, которые Россия может закупать у Китая без правительственных договоренностей.

Время от времени появляются алярмистские заявления о возможной военно-технической поддержке Китаем России, которые впоследствии опровергаются. Пока мне кажется, что все-таки Китай воздерживается от того, чтобы предоставлять России вооружение или боеприпасы. Да, есть подтвержденные факты передачи нелетального вооружения, возможно, также стрелкового оружия в небольших количествах, но это также не может считаться полноценной поддержкой.

Впрочем, в публичной плоскости известно о последней встрече Си Цзиньпина и Путина, о визите министра обороны Китая в Москву. Скорее всего, был дан сигнал о том, что Китай и дальше будет сохранять условный нейтралитет.

– Последний вопрос – по поводу празднования 9 мая в России. В настоящее время в окрестностях "империи" наблюдается "парад отмены парадов", о чем писал OBOZREVATEL . В частности, речь идет о Белгородской области, Курске и Брянске. В России это объясняют тем, что якобы большое количество военной техники и военнослужащих могут "провоцировать противника". Считаете ли вы, что сегодня так же, как и Крым, территории РФ вблизи границ Украины больше не прикосновены? Действительно ли украинские Силы обороны могут воспользоваться парадами?

– В первую очередь, парад имеет огромное символическое значение. За последние годы Россия придала этому параду огромное символическое значение – это и военный парад, и манифестации, и "бессмертный полк". Российские власти чрезвычайно высоко подняли градус общественного внимания к этому параду.

Это работало достаточно эффективно как инструмент мобилизации, милитаризации российского общества. Как это часто бывает, оправдался принцип "бойся своих желаний". Сейчас Россия оказалась в ситуации, когда вынуждена была отменять эти парады.

Инициатива поступает вроде бы от исключаемых местных органов власти. Но вместе с тем, если бы из Кремля поступило указание проводить, они не могли бы возразить. Россия – это же "Советский Союз 2.0". Сразу после Чернобыльской катастрофы в Киеве проводились демонстрации на 9 мая. Если будет команда, они будут проводить парады даже при реальной угрозе атак на эти колонны.

Следовательно, это может быть вызвано не столько соображениями безопасности, сколько тем, что сейчас российские власти не уверены в том, что парад будет вызывать именно те эмоции, которые были раньше. На фоне поражений в Украине или отсутствия прогресса, сомнений в том, что "все идет по плану" это бряцание оружием сейчас вызывает совсем другие эмоции.

Кстати, это не просто мое предположение. Этому есть доказательство. Например, в глубинке России, где началась тренировка к параду, народ задает местным властям очень неудобные вопросы, пусть даже и тихо. Но в любом случае это не та реакция, которую хотелось бы иметь руководству.

Что касается реальной угрозы для приграничных регионов, то, к примеру, на официальном сайте областных властей Белгородской области есть сообщения об обстрелах. Конечно, это кажется как атака на гражданские объекты, но мы прекрасно понимаем, и россияне догадываются, что Украина не стреляет просто по какой-то деревне.

На территории Белгородской области десятки деревень просто выселены – всех жителей принудительно эвакуировали, эти населенные пункты заняты военными, там стоят позиции. И Украина в ответ на идущие атаки эти позиции обстреливает. Это уже стало своеобразной нормой. Например, вчера (16 апреля. – Ред.) была атака на объекты инфраструктуры в самом областном центре, Белгороде.

Поэтому, по меньшей мере, территория России на глубину досягаемости украинской артиллерии – это де-факто зона боевых действий. Конечно, при таких условиях, вероятно, проведение парада после того, как накануне произошел взрыв, будет выглядеть как-то не очень празднично.