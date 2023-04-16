'Меньше, чем от землетрясения в Турции': Резников прозрачно намекнул на украинские потери в войне с Россией

Вооруженные силы Украины в борьбе с российскими оккупантами тоже несут потери личного состава. Однако число погибших украинских защитников в разы меньше, чем потери государства-террориста России.

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По словам министра обороны Украины Алексея Резников, потери ВСУ меньше количества погибших людей в результате землетрясения в Турции. Об этом глава оборонного ведомства рассказал в интервью испанскому изданию Larazon.

Украина с начала полномасштабной войны не обнародует количество погибших и раненных защитников. В то же время Резников не скрывает, что наша страна теряет воинов в боях с российскими захватчиками.

При этом министр обороны подчеркнул, что для Украины важна жизнь каждого военнослужащего. Россия же наоборот считает своих военных пушечным мясом и не считаясь с потерями бросает десятки тысяч оккупантов на убой.

"У нас, конечно, есть жертвы, потому что мы на войне. Но они критически меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции. Наша главная задача – сохранить жизни наших солдат, а Россия использует их как пушечное мясо. Это тактика мясорубки. Им все равно", – сказал Резников.

Также глава оборонного ведомства добавил, что только в боях за Бахмут Донецкой области российские террористические войска ежедневно теряют около 500 человек убитыми и раненными. При этом враг несет потери не только в личном составе, но и в технике.

РФ пытается компенсировать дефицит артиллерийских боеприпасов и атакует Украину иранскими беспилотниками. Резников подчеркнул, что это оружия Россия использует в основном против мирных жителей.

"Только в Бахмуте каждый день Россия теряет 500 человек убитыми и ранеными. Это по одному батальону в сутки членов группы Вагнера, наемников и бывших уголовников. Это варварство. Год назад они использовали 60 000 артиллерийских снарядов в день, сегодня – 20 000. У них тоже проблемы со снабжением и поэтому они используют против нас иранские беспилотники. Это террористическое оружие против мирных жителей", – рассказал Резников.

Как известно, в феврале Турцию потрясла серия мощных землетрясений, которые привели к серьезные разрушениям и многочисленным жертвам. По данным Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции, в стране погибли около 44 тыс. человек.

Напомним, за сутки 15 апреля защитники Украины отправили на "концерт Кобзона" еще 520 военных армии государства-террориста России. Так, за весь период полномасштабной войны в Украине потери вражеских войск в живой силе составили 182 070 захватчиков.

Ранее сообщалось, что один из дивизионов Нацгвардии Украины уничтожил на Бахмутском направлении вражеской техники приблизительно на $100 миллионов. В частности, бойцы зенитно-ракетного подразделения бригады "Спартан" сбили четыре самолета и два вертолета ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в связи с нехваткой оккупантов командование страны-террористы вынуждено вносить изменения в планы военных учений. Так, министр обороны РФ перенес начало учебного процесса для офицерского состава в некоторых высших военных учебных заведениях с 1 сентября на 1 декабря.

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