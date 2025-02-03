Место, где всегда сидели молодожены, разрушено дотла: в сети показали, как выглядит отель в Одессе после атаки РФ. Видео

В сети появилось видео из одесской гостиницы "Бристоль" после атаки российских оккупантов, произошедшей 31 января. Внутри здания можно увидеть значительные повреждения, а место, где всегда сидели молодожены – очень разрушено.

Видео дня

Соответствующие кадры были обнародованы в местном Telegram-канале. На них видны последствия удара по одному из самых выразительных архитектурных сооружений центральной части Одессы.

В роскошном банкетном зале выбиты окна и кое-где нет потолка, а вокруг лежит куча строительного мусора.

"Пытаемся спасти то, что можем, это именно то место, где всегда сидят молодожены", – рассказала женщина на видео.

Что известно об отеле "Бристоль" в Одессе

Отель "Бристоль" – исторический отель в Одессе. Он строился с 1898 по 1899 год по проекту архитекторов Александра Бернардацци и Адольфа Минкуса напротив здания Новой купеческой биржи и рядом со зданием Государственного банка, и в то время был одним из самых роскошных отелей Одессы. Он стал первой 4-х этажной гостиницей города. В настоящее время зданию гостиницы предоставлен статус "памятника архитектуры".

Напомним, вечером 31 января российские военные преступники в очередной раз атаковали Одессу баллистикой. Первый взрыв произошел возле элитной гостиницы "Бристоль" в центре города. Там у здания в земле образовалась воронка. А напротив взрывной волны выбило стекло в одном из магазинов.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате российского удара в общей сложности было повреждено 19 исторических памятников Одессы, они получили разную степень повреждения. Основные повреждения – выбитые оконные стекла и смещенное столярное заполнение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!