'Место героического сопротивления': в сети показали, как выглядит изуродованная врагом 'Азовсталь'. Видео

В сети появилось новое видео, снятое с высоты, демонстрирующее нынешний вид завода "Азовсталь" во временно оккупированном Мариуполе. Эта территория стала символом героического сопротивления украинских военных против российской агрессии.

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Степень ее разрушения свидетельствует о масштабе трагедии. Соответствующий ролик опубликовал Мариупольский городской совет.

На видео видны следы от тотальных обстрелов и массированных бомбардировок, свидетельствующих о происходивших здесь жестоких боях. "Азовсталь" стал форпостом, где бойцы изо всех сил защищали свою землю, демонстрируя несокрушимость и отвагу.

Этот завод, который когда-то был сердцем промышленности Мариуполя, теперь служит напоминанием о героизме украинских воинов. Хотя его территория изуродована, дух сопротивления, царивший здесь, остался неизменным.

"Азовсталь" сейчас! Форпост Мариуполя. Место героического сопротивления украинских Героев русскому нашествию. Следы тотальных обстрелов и массированных бомбардировок свидетельствуют о масштабах трагедии и одновременно о силе несокрушимости духа украинских воинов", – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия "осудила" на 25 лет колонии защитника Мариуполя из "Азова" Владислава Андрианова. Украинский военный – парень полицейской Марьяны Чечелюк, которую 31 мая освободили из российского плена.

Страна-агрессор Россия держит в неволе 403 украинских женщин, среди которых много гражданских, незаконно захваченных оккупантами в плен. Их содержание в неволе не отвечает Женевской конвенции об обращении с военнопленными.