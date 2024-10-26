Месяц спасали после ранения: остановилось сердце защитника Украины Игоря Клименко

После тяжелого ранения на фронте умер военный Игорь Клименко с Тернопольщины. Защитник целый месяц боролся за жизнь, однако 24 октября его сердце остановилось.

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Об этом сообщил его сын, Максим Клименко, на своей странице в Facebook. Игорь был честным, открытым, умным, ответственным и мужественным человеком.

Он увлекался качественной музыкой, литературой, кофе, а больше всего любил Украину, за которую и отдал свою жизнь.

"Почти месяц папа боролся за жизнь после очень тяжелого ранения на фронте. Почти месяц мы верили и надеялись на лучшее. Но вчера, 24 октября, сердце моего отца перестало биться. Честь, друг мой", – пишет сын защитника.

Игорь Клименко присоединился к защите Украины еще в 2020 году и смело защищал страну от агрессора до последнего дня.

"Игорь погиб. При выполнении боевой задачи получил ранения, с которыми тело не справилось и через месяц борьбы отказалось жить. Спасибо тебе, мой Игорь Клименко, что был в моей жизни, что я могла еще раз любить и быть любимой. Спасибо, что встал на защиту нашей страны еще в 2020 году и что защищал нашу страну до сегодняшнего дня. Я думала, что ты был мне опорой, но ты был и моим дыханием. Потому что сейчас дыхания не хватает. Буду учиться жить и дышать без тебя. Мой любимый воин. Теперь навсегда в строю", – пишет в Facebook жена воина Иванна.

Игорь Клименко жил в Киеве, но был родом с Тернопольщины, поэтому его похоронят на родной земле. Церемония прощания пройдет в понедельник, 28 октября, в 15:00 в городе Збараж. Парастас состоится в тот же день в 16:30 в церкви святого Владимира в селе Лески. Чин похорон назначен на вторник, 29 октября, в 11:00 в селе Лески.

Ранее сообщалось, что во Львове в субботу, 26 октября, прощались с 38-летним защитником Юрием Ломовым. Он пошел в армию в начале полномасштабного вторжения России, участвовал в освобождении Киевщины и боях за Авдеевку.

Напомним, накануне стало известно, что умерла боевой медик 68 ОЕБр Анастасия Кравчук. Она занималась волонтерством с начала полномасштабного вторжения РФ, а с февраля 2024 года присоединилась к ВСУ. Муж Анастасии Евгений Кравчук уже почти три года находится в российском плену.

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