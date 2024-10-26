Освобождал Киевщину и оборонял Авдеевку: на фронте погиб 38-летний воин из Львова. Фото

Во Львове в субботу, 26 октября, прощаются с 38-летним защитником Юрием Ломовым. Он стал в ряды ВСУ в начале полномасштабного вторжения России, участвовал в освобождении Киевщины и боях за Авдеевку.

Видео дня

Погиб воин 16 октября, дома отца ждал 7-летний сын. Трагическое известие сообщили во Львовском городском совете.

"В субботу, 26 октября, Львов попрощается с военнослужащим Юрием Ломовым, который отдал жизнь в бою с российскими оккупантами, защищая Украину. Мэрия призывает жителей и гостей города присоединиться к городской церемонии прощания и воздержаться в это время от развлекательных мероприятий и празднований", – говорится в сообщении горсовета.

Чин похорон Героя начнется в 11:00 в Гарнизонном храме свв. апп. Петра и Павла. Затем, ориентировочно в 11:30, состоится общегородская церемония прощания на площади Рынок.

Похоронят Юрия Ломова на Лычаковском кладбище во Львове.

Во Львовском городском совете также рассказали, что Юрий Ломов родился 5 мая 1986 во Львове. После школы продолжил учебу в Высшем профессиональном училище №20, а высшее образование получил в Украинской академии книгопечатания. Отслужил срочную службу: проходил ее при Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По возвращении домой Юрий занимался ремонтом коллекционных часов.

"С первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации добровольно встал на защиту Родины от оккупантов. Участвовал в обороне Киева, впоследствии вступил в состав 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко и боролся с оккупантами в районе Авдеевки", – рассказали во Львовском горсовете.

Там также добавили, что в последнее время Юрий Ломов выполнял боевые задания в рядах 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

Погиб Герой 16 октября 2024 года.

Дома его ждали мама, жена и 7-летний сын.

Напомним, накануне стало известно, что скончалась боевая медикиня 68 ОЕБр Анастасия Кравчук. Она занималась волонтерством с начала полномасштабного вторжения РФ, а с февраля 2024 года присоединилась к ВСУ. Муж Анастасии, Евгений Кравчук, уже почти три года находится в российском плену.

Также сообщалось, что на фронте погиб гранатометчик из Одесской области. Сергей Полтавский из Измаила воевал на самых горячих направлениях, мечтал после войны встретить любовь и строить собственное счастье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!