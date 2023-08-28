'Метинвест' отправил полтысячи бронежилетов на Херсонщину

Бронежилеты на Херсонщину передал Метинвест совместно со спортсменом Денисом Силантьевым, который активно помогает доставлять помощь от "Стального фронта Рината Ахметова".

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Херсонская область каждый день под обстрелами российской армии. Только за прошедшую неделю, согласно сводкам ОП погибли три человека, еще 25 - ранены. Даже в этих опасных условиях не прекращается ликвидация последствий взрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС. Поэтому 475 бронежилетов привезли тем, кто рискует больше всех. Это военные, полиция, коммунальные службы, ДСНС, областная и онкологическая клиники, работники гидрометеорологической станции, волонтеры. Кроме того, бронежилеты получили священники.

"Херсонщина остается одним из самых опасных регионов страны. Люди, которые работают тут, поставив служебный долг превыше собственной безопасности, настоящие герои. Надо позаботиться о том, чтобы они оставались невредимыми. Поэтому я очень рад передавать такие необходимые бронежилеты тем, кому они нужны ежедневно", - рассказывает Денис Силантьев.

На этом маршрут не окончен, доставка бронежилетов "Стального фронта" по Херсонщине продолжается.

Напомним, "Стальной фронт Рината Ахметова" - это проект милитарной помощи компаний бизнесмена, направленный на поддержку армии Украины. С начала большой войны на эту цель и на гуманитарную помощь украинцам Ринат Ахметов направил более 6 млрд грн.