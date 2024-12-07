'Метинвест' передал армии техники и оборудования на 4,4 млрд. грн.

Группа "Метинвест" с начала полномасштабной войны инвестировала более 4,4 млрд гривен в поддержку украинских военных. Вся помощь передается в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова. Об этом сообщили представители компании.

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Среди ключевой помощи – 679 мобильных укрытий ("крыйивок"), которые могут использоваться как командные пункты и временное жилье.

В "Метинвесте" разработали уникальные защитные экраны для бронетехники, которые защищают танки от FPV-дронов. На фронт передано 246 таких комплектов для техники разных модификаций, включая украинские и натовские образцы.

Кроме того, армия получила:

– 7667 разведывательных дронов

– 2003 тепловизора

– 569 автомобилей

– 1,5 млн литров горючего.

"Наша главная задача – обеспечивать защитников всем необходимым. От укрытий до современной техники. Мы уже масштабировали производство военной продукции и готовы делать больше по государственным заказам", – подчеркнул операционный директор Группы Метинвест Александр Мироненко.

Чтобы обезопасить бронетехнику от FPV-дронов, специалисты "Метинвеста" разработали защитные экраны для танков Т-64, Т-72, американских Abrams, БМП Bradley и уже работают над адаптацией для Leopard 2. Металлические сетки накрывают башню и моторный отсек, создавая препятствие для вражеских дронов. На сегодняшний день армия получила 246 таких экранов, которые значительно повышают шансы экипажа и техники остаться невредимыми.

Для борьбы с минными полями "Метинвест" запустил производство противоминных тралов. Один трал выдерживает до 8-9 подрывов, что позволяет танкам продолжать движение. На фронт уже передано 23 комплекта, но из-за высокого спроса компания планирует увеличить производство.

"Мы развернули производство военной продукции и планируем его масштабировать. Наладили поставки на передовую техники и оборудования. Ежедневно заботимся о том, чтобы наши работники-воины были обеспечены всем необходимым, а по возвращении с фронта на предприятия имели достойную жизнь", – рассказал генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Таким образом Группа "Метинвест" является одним из крупнейших доноров украинской армии среди частных компаний. В целом же инициатива "Стальной фронт Рината Ахметова" передала на помощь Силам обороны и на гуманитарные цели 300 млн долл. (10,6 млрд грн).