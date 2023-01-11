'Метинвест' передал на фронт 312 авто и почти миллион литров горючего

За время полномасштабного вторжения Группа Метинвест передала подразделениям ВСУ около миллиона литров горючего и 312 автомобилей разных видов, в том числе – экскаваторов и скорых. Помощь была оказана в рамках милитарной инициативы бизнесмена Рината Ахметова "Стальной фронт".

Видео дня

Об этом сообщают на сайте компании.

Всего с февраля прошлого года Метинвест направил на нужды военных более 1,5 млрд. грн.

В начале полномасштабного вторжения защитникам передавали автомобили специального назначения с предприятий компании – грузовики, бульдозеры, экскаваторы для строительства защитных сооружений. Затем Метинвест начал отправлять на передовую пикапы, полноприводные внедорожники и микроавтобусы. Они нужны, чтобы доставлять боекомплекты и личный состав, эвакуировать раненых, совершать рейды в тыл врага.

Кроме того, Метинвест снабдил военных медиков Главного управления разведки "скорыми": 20 машин приобрели в Европе, чтобы спасать жизнь раненых бойцов.

Каждый из 312 автомобилей, отправленных на фронт, прошел полный техосмотр и необходимое обслуживание за средства компании, чтобы защитники были уверены в своих четырехколесных помощниках.

Метинвест передает на нужды военных топливо: для заправки авто выделили почти миллион литров бензина и ДП. Особенно это поддержало военных весной, когда на рынке не хватало горючего.

"Наши защитники упорно продвигаются вперед, чтобы очистить Украину от врагов. А мы позаботились о том, чтобы в ВСУ были автомобили и полные баки горючего. Эта война построена на мобильности и умении опережать противников. Именно поэтому мы также передаем военным технологические дроны и тепловизоры". И пока защитники отстаивают независимость нашей страны на передовой, Группа Метинвест является их надежной опорой в приближении победы Украины, заявил генеральный директор Группы Метинвест Юрий Рыженков.

Группа Метинвест является одним из крупнейших поставщиков спецстали и защитной амуниции в Украине. В рамках "Стального фронта" металлурги передали на передовую уже более 150 тысяч бронежилетов, изготовленных из собственной спецстали, и приступили к изготовлению специальных бронированных щитов, способных защитить пулеметчиков и операторов другого крупнокалиберного оружия от поражения стрелковыми боеприпасами и обломками. Кроме того, компания производит для военных специальные модульные укрытия и противотанковые ежи. Кроме того, Метинвест собственными силами и в сотрудничестве с партнерами изготовит 2500 полевых печей для воинов и мирных жителей.