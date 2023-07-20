'Метинвест' передал украинским защитникам более 1500 беспилотников

За почти полтора года полномасштабной войны Группа Метинвест передала силам обороны Украины более 1500 БПЛА разных модификаций. Такое количество переданных дронов делает Группу Метинвест крупнейшим поставщиком БПЛА для армии среди частных бизнесов, не считая благотворительных фондов. Дроны бойцам поставляют бесплатно, в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт" бизнесмена Рината Ахметова.

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Об этом сообщают на сайте компании "Метинвест".

Одними из наиболее востребованных моделей, пользующихся спросом среди защитников, являются разведывательные дроны DJI Mavic, помогающие эффективно выявлять технику, перемещение россиян и корректировать удары по их позициям. Конкурентным преимуществом этой модели - отличная оптика и навигация. Рекордно крупная партия в 100 Mavic 3 Fly More Combo – Метинвест передала Сухопутным войскам ВСУ для защиты восточного и южного направлений фронта.

Также Метинвест доставляет на передовую разведывательные БПЛА, работающие по принципу самолета, например "Валькирии". Десять таких беспилотных авиационных комплексов недавно получили пограничники. "Невидимые" для враждебных РЭБ, эти БПЛА украинского производства могут летать даже в сложных погодных условиях и предоставлять ценную информацию о расположении и перемещении врага, которую другими способами не добьешься. Всего защитники получили от Метинвеста полсотни самолетов разведывательного типа: "Фурий", "Эльф", "Валькирий".

"Наличие современных БПЛА – важный залог успеха армии во время боевых действий, поэтому с начала войны Метинвест сосредоточил усилия на непрерывной поставке БПЛА для наших защитников. Сейчас мы уже передали на фронт более 1500 технологических "птичек", и будем поставлять их в дальнейшем".Мы верим в победу Украины. И делаем все возможное, чтобы этот момент наступил как можно скорее, а наши воины вернулись домой", - говорит генеральный директор Метинвеста Юрий Рыженков.

Всего с начала полномасштабной войны в рамках милитарной инициативы Стальной Фронт Рината Ахметова Метинвест направил на поддержку украинской армии более 2 млрд грн. Кроме дронов компания поставляет Силам обороны государства военную оптику, защитную амуницию, мобильные укрытия, защитные щиты для автомобилей, автомобили и другое снаряжение, что помогает останавливать агрессора.