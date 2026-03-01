Меткий удар: Силы беспилотных систем уничтожили вражеский ЗРК 'Стрела'. Видео

Украинские военные продолжают ослаблять российскую противовоздушную оборону на фронте. Операторы беспилотников нанесли точные удары по нескольким важным целям противника.

В частности, был поражен зенитный ракетный комплекс "Стрела" и радиолокационная станция другого комплекса ПВО. Об этом сообщили в Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что подразделения Сил беспилотных систем продолжают системную работу по снижению возможностей российской противовоздушной обороны на ключевых направлениях фронта.

Одним из результатов этой работы стало поражение радиолокационной станции, которая входит в состав зенитного ракетного комплекса С-300В.

Удар по этой цели нанесли бойцы 412-й отдельной бригады Nemesis. Параллельно операторы другого подразделения – 413-го отдельного полка беспилотных систем "Рейд" – обнаружили и поразили российский зенитный ракетный комплекс Стрела.

Украинские военные отмечают, что такая работа имеет системный характер. Силы беспилотных систем постоянно наращивают возможности по выявлению и уничтожению средств противовоздушной обороны противника.

Результаты этих операций непосредственно влияют на ситуацию на фронте. Уничтожение или повреждение российских систем ПВО ограничивает контроль противника над воздушным пространством и открывает дополнительные возможности для работы украинских ударных средств.

"Поражение средств ПВО противника остается одним из ключевых направлений работы Сил беспилотных систем, однако спектр целей значительно шире", – отметили в СБС.

