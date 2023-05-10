Меткий выстрел! 20-летний воин 'Гвардии наступления' сбил российскую крылатую ракету Х-55. Видео

Военнослужащему Национальной гвардии Украины, сбившему российскую крылатую ракету Х-55 во время ночной атаки на Киев, всего 20 лет. Он присоединился к "Гвардии наступления" и взял себе позывной "Покемон".

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства внутренних дел Украины. Там также показали кадры сбития ракеты оккупантов (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

"Кстати, эту ракету сбил гвардеец бригады "Буревий" Гвардии наступления на псевдо "Покемон" и ему всего 20 лет. Гордимся тобой!" – отметили в МВД.

Там рассказали, что после оглашения воздушной тревоги из-за атаки РФ расчет мобильной огневой группы НГУ отправился на свою позицию. Вскоре бойцы получили информацию о приближении вражеской воздушной цели.

20-летний нацгвардеец обнаружил цель, после чего произвел пуск из ПЗРК "Игла" и точным выстрелом сбил крылатую ракету Х-55, которую запустили оккупанты по Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 9 мая Россия устроила атаку на Украину. Украинская ПВО сбила ракеты над Киевом, Днепром и Черкасщиной.

– В общей сложности российские войска под утро запустили по Украине 25 крылатых ракет, 23 сбили украинские воины.

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