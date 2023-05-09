Нацгвардеец с помощью ПЗРК 'Игла' сбил крылатую ракету во время ночной атаки на Киев. Фото

Во время массированной ракетной атаки РФ на Киев в ночь на 9 мая одну из вражеских ракет сбил боец Национальной гвардии Украины. По российской крылатой ракете Х-55 он попал из ПЗРК "Игла".

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Обломки уничтоженной ракеты были обнаружены в одном из населенных пунктов Киевщины. Об этом рассказали в Нацгвардии.

"Во время сигнала воздушной тревоги расчет мобильной огневой группы НГУ выдвинулся на свою позицию. Уже через короткое время была получена информация о приближении воздушной цели. Гвардеец захватил цель и осуществил пуск из ПЗРК "Игла". В результате удалось сбить вражескую крылатую ракету Х- 55", – отмечено в сообщении.

В Нацгвардии показали фотографии с обломками упавшей в одном из населенных пунктов Киевщины российской ракеты.

"Есть частичные разрушения гражданской инфраструктуры. Но благодаря искусной работе мобильной огневой группы Нацгвардии удалось избежать человеческих жертв и превратить в металлолом очередную российскую крылатую ракету", – добавили в НГУ.

Напомним, в ночь на 9 мая Россия устроила атаку на Украину. Украинская ПВО сбила ракеты над Киевом, Днепром и Черкасщиной. В общей сложности российские войска под утро запустили по Украине 25 крылатых ракет, 23 сбили украинские воины.

Последние дни перед 9 мая атаки ракетами и дронами-камикадзе происходили практически каждую ночь. Ужесточение ракетного террора со стороны РФ президент Украины Владимир Зеленский объяснил отсутствием успехов у захватчиков на поле боя и кровожадностью россиян. "России нужно что-то продавать своему обществу", – объяснил глава государства, заметив, что захватить Бахмут до 9 мая, чтобы отчитаться о "победе", россияне так и не смогли.