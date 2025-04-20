Между Трампом и войной Путин выбирает войну: интервью с Германом Обуховым

Президент США Дональд Трамп по-прежнему настроен достаточно оптимистично в отношении окончания войны в Украине, как минимум, прекращения боевых действий в Украине. По крайней мере, именно такой настрой он демонстрирует в своих публичных выступлениях. Тем не менее, приближается его первая значимая веха на посту президента – сто дней, а результатов как не было, так и нет. Что он предпримет, когда поймет, что Кремль де-факто водит его за нос и не намерен прекращать войну?

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Судя по всему, запас терпения Трампа далеко не исчерпан – он все еще готов ждать чуда или просто блефовать – как и глава РФ Владимир Путин делать вид, что все идет по плану. Но давление на него со стороны американской общественности и политикума все больше растет, и в какой-то момент он просто будет вынужден предпринять радикальные шаги. А что же Кремль? Для него эта война – парадигма существования. Он просто не хочет и не может ее прекращать. Ради продолжения войны Путин будет готов пожертвовать благосклонностью США и множеством "плюшек", которые сегодня режиму дает Трамп.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал антироссийский активист, глава фонда "Стоп Российский Террор" (США) Герман Обухов.

– Президент Трамп заявил о том, что уже в ближайшие дни ожидает ответ Москвы в отношении мирных переговоров. По всей видимости, он имел в виду четкую позицию Кремля. Значит ли это, что де-факто терпение Трампа на исходе, что Трамп может изменить позицию с поддержки России? По вашему мнению, осознают ли в Кремле эту опасность и имеют ли на этот случай план "В"?

– Я перестал верить Трампу, его заявлениям, его высказываниям. Ведь мы не раз слышали его обещания сделать что-то, быстро закончить войну и так далее, но ничего из этого не получалось. Теоретически, конечно, все может быть, но как Трамп может это реализовать – это большой вопрос. Ведь для России теоретически какое-то перемирие возможно, но практически оно неприемлемо. Война – это смысл существования нынешней России.

Что касается плана "В", то я думаю, что такого плана у Путина нет. Москва понимает только язык силы, язык ультиматумов. Какие-то переговорные процессы недейственны. Когда Трамп это поймет, когда будет готов к ультиматумам? Я не знаю, и никто не знает. Сенат и Конгресс уже проявляют недовольство, но этого мало. Необходимо сильное давление.

– Как вы думаете, понимают ли в Кремле, что они очень серьезно рискуют, когда бесконечно откладывают принятие решения по перемирию?

– Да, возможно, они понимают, но что из этого следует? Они объявят: мы прекращаем боевые действия, уходим либо останавливаемся?

– Но ведь совершенно очевидно, что сегодняшняя позиция Трампа играет на руку Кремлю, очевидно, что благодаря этому Путин, помимо прочего, получает серьезные геополитические дивиденды – дескать, Россия уже не в изоляции, с нами считается мировой лидер и так далее. Де-факто позиция Трампа усиливает режим в России. В Кремле не боятся потерять эти плюшки?

– Они не хотят потерять такого отношения. Но хотеть и реализовать – это разные вещи с точки зрения реалиста и понимающего человека. Трамп может заявлять что угодно, и в Кремле надеются, что так оно и будет – что Трамп будет терпеливо ждать каких-то решений, потому что решения этого конфликта на сегодня нет. Это абсолютный тупик.

Трамп хочет продемонстрировать своей стране, своим избирателям, что он добился перемирия или даже мира в этой войне, но он уже начинает догадываться, что это практически невозможно сделать. Что делать дальше? Продолжать заниматься этой риторикой, в некотором смысле блефом. То же делает и Путин.

Конечно, у Трампа есть какие-то сроки, например, сто дней президентства. Для каждого нового президента это определенная веха. Но он ничего не принес, кроме разрушений. Никаких позитивных сдвигов ни в чем мы не видим. И это уже плохой признак, как минимум, для взаимодействия с его избирателями.

– Я правильно вас понимаю – и Путин, и Трамп в силу своих политических интересов будут делать вид, что какой-то процесс происходит, несмотря на реальное отсутствие прогресса, несмотря на массированные атаки России на мирные города Украины? Ведь оба заинтересованы в том, чтобы создавать именно такую картинку, верно?

– До какого-то времени. Ведь если на Путина не влияет российское общество, то на Трампа американское общество все-таки влияет. Если Демократическая партия не столь активна, как хотелось бы, то она все равно есть. Есть также независимые СМИ, которые каждый день его критикуют по всем пунктам – не только войны, но и экономики. Ведь там и в экономике полный провал. Никто не скажет, когда это может прекратиться, но это не будет длиться бесконечно.

Война уже стала парадигмой российской мафиозной неофашистской системы, но пока я не вижу тех сил, которые могли бы ее сломать при тех условиях, которые сложились в США. Трамп пока не хочет идти на радикальные меры, на обострение с Россией, но, возможно, его заставят это сделать в каком-то обозримом будущем. Может быть, уже в этом году, в июне.

Конечно, и Европа должна что-то предпринять, но, как мы видим, не все страны готовы консолидироваться. Конкретного я пока ничего не услышал.

– Исходя из того, что вы сказали, я делаю вывод, что для Путина, для Кремля важнее продолжение войны, чем сохранение благосклонного отношения к России Трампа и что они фактически готовы пожертвовать поддержкой США ради продолжения войны против Украины, потому что для них война важнее?

– По сути, да, сколько бы усилий ни прилагал Трамп. Все представители Трампа на встречах с российской стороной делают совсем не то либо просто притворяются. Они занимаются не той дипломатией. Так, встреча представителя Трампа с Путиным была полным нонсенсом (имеется в виду встреча Владимира Путина со спецпосланником Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом 11 апреля, – Ред.).

Путин не может отказаться от войны в силу того, что то, чего он требует, неосуществимо. А остановиться на том, что есть, это, по сути, проигрыш. Он не смог оккупировать четыре украинские области. Более того, украинские войска остаются и в Курской, и в Белгородской области. Может быть, они контролируют небольшие территории, но все-таки.

В этой ситуации я не думаю, что можно просто сказать: давайте остановимся, а дальше будем что-то решать. Это невозможно сделать, причем, обеим сторонам. Зеленский тоже не может пойти на то, чтобы отдать эти области, а Путин не может согласиться с тем, что предлагает Украина. Это тупиковая ситуация. Я не вижу из нее другого выхода, кроме как экономической изоляции России. Пойдет ли на это Трамп, я не знаю. Я не вижу, чтобы Трамп был способен решить эту глобальную проблему.