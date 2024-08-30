МИД: Россия активизировала дезинформационную кампанию, чтобы отвлечь внимание от собственных преступлений на ЗАЭС

Страна-агрессор Россия систематически нарушает нормы ядерной безопасности. При этом РФ манипулирует, пытаясь представить из себя "жертву" и обвинить Украину в якобы провокациях против ядерной безопасности.

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Так в МИД Украины ответили на последние упреки российской стороны касаемо ситуации у российской атомной станции в Курской области. Украинские дипломаты подчеркнули: на фоне ударов по критической инфраструктуре Украины, в том числе по энергогенерации, российские обвинения выглядят особенно цинично.

В ведомстве напомнили, что в марте 2022 года российские войска обстреляли из танков временно оккупированную ими Запорожскую АЭС, спровоцировав пожар, а в сентябре гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собственными глазами видел остатки прилетевшей из РФ ракеты в городе-спутнике Энергодаре.

"Фото и видеоматериалы, подтверждающие пребывание на территории Запорожской АЭС военнослужащих российской оккупационной армии, а также размещение вооружения и военной техники в машинных залах Запорожской АЭС, лишь подтверждают тот факт, что Россия не считает нужным соблюдать не только нормы и обычаи войны, но и главные правила обеспечения безопасности атомных объектов", – отметили в МИД Украины.

Миссия МАГАТЭ, по запросу Украины находящаяся на Запорожской АЭС, неоднократно фиксировала наличие российской военной техники и боеприпасов непосредственно на территории станции. Эксперты МАГАТЭ своими глазами видели российские боеприпасы, представляющие прямую угрозу, которую Россия создает для ядерной безопасности, добавили дипломаты.

"Единственной угрозой для ядерной безопасности Европы является российская агрессия против нашего государства. Именно Россия вызывающе нарушает семь столбов ядерной безопасности МАГАТЭ, а также пять принципов безопасности для ЗАЭС, которые могут быть применены и для любой другой станции", - подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Также в МИД напомнили о российских фейках о якобы разработке Украиной так называемой грязной бомбы, что сейчас опровергает МАГАТЭ.

Дипломаты добавили, что для предотвращения рисков и угроз ядерной безопасности требуется возврат контроля над ЗАЭС легитимному владельцу – Украине, как это и предусмотрено многочисленными резолюциями МАГАТЭ.

Как сообщал OBOZ.UA, для Курской атомной электростанции станции "существует риск ядерной аварии". На КуАЭС, хоть станция и работает в штатном режиме, "ситуация серьезная". По крайней мере, так считает глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

После посещения Курской АЭС он собирался в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Российские войска пытаются "нащупать" направление главного удара ВСУ в Курской области. В частности, россияне испугались, что ВСУ могут захватить Курскую АЭС в городе Курчатов.

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