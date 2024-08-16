'В Желтые Воды завезли спецбоеголовки': росСМИ распространяют фейки о якобы подготовке Украиной ударов по ядерным объектам

Вечером 16 августа ряд известнейших пропагандистских СМИ страны-агрессора начали распространять фейки о якобы подготовке Украиной ударов по ядерным объектам. Причем сообщается, что Украина намерена ударить как по российским атомным станциям, так и по своим АЭС.

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Хотя пропагандисты ссылаются на РИА Новости как на первоисточник, фейки появились одновременно и на указанном агентстве, и у других изданиях и вещателях, в частности, на ТАСС, НТВ и RT. В настоящее время эти фейки также распространяют "Первый канал", "Царьград" и другие.

В частности, РИА "Новости" пишет, что им подтвердили неназванные силовые структуры "информацию, что украинские военные планируют атаковать Курскую и Запорожскую АЭС зарядами с боеголовками с радиоактивным веществом". Также пропагандисты ссылаются на аналогичное подтверждение от должностных лиц оккупационных структур Харьковской области.

Для большей правдоподобности пропагандисты также ссылаются на так называемого "военкора", своего коллегу Марата Хайруллина. По его "информации" украинские военные готовят взрывы "грязных" ядерных бомб на АЭС. Причем он уточняет, что удары планируется нанести по местам хранения отработанного топлива, то есть по "могильникам".

Более того, Хайруллин уточняет, что ВСУ уже завезли "спецбоеголовки" в Восточный горно-обогатительный комбинат в городе Желтые Воды на Днепропетровщине. Пропагандист также утверждает, что удар якобы нанесут "при очередной попытке прохода ВСУ со стороны Глухова на Рыльск".

Имеются в виду соответствующие украинский город под Сумами и русский в Курской области, на Сейме. До Рыльска можно добраться через мост, который ВСУ уже взорвали, но об этом "военкор" почему-то не упоминает. Также он не объясняет, зачем для удара по Курской АЭС "спецбоеголовки" повезли даже не в Сумы или Глухов, а в соседнюю область.

В свою очередь, российский вещатель НТВ отметил, что атаку ВСУ на Курскую и Запорожскую АЭС "курируют западные спецслужбы, преимущественно Британия". Им это сообщил некий коллаборант Лебедев, уточнивший, что на фоне подготовки этой атаки "в Сумы и Запорожье съехалось много западных журналистов".

Как сообщал OBOZ.UA, Россия может прибегнуть к провокациям в Курской области, фабрикуя инциденты с нарушением международного права, чтобы обвинить в этих действиях Украину.

Также известно, что российские спецслужбы активизировали подрывную деятельность, направленную против Украины, в частности, организацию диверсий и поджогов внутри страны. Чаще всего для такой "работы" враг ищет исполнителей через Интернет.

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