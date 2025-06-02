А пока все постят невероятный успех на россии,

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Михаил Драпатий - Командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины подал в отставку.

Далее текст на языке оригинала.

Неймовірна шкода. Ніколи не коментую взагалі такі події, але тут не можу не привернути вашої уваги.

Відчуття свята, яке ми отримали від СБУ сьогодні зникло.

Офіційна версія відставки є, але чомусь мені це здається тільки офіційною версією.

Наслідки цього рішення будуть коштувати сухопутці (і звісно всій країні) дорого.

Честь та подяка за захист справжньому воїну.

Одеса