Минируют все вокруг и грабят население: в Энергодаре оккупанты усилили террор перед контрнаступлением ВСУ

Российские оккупанты усилили террор местного населения во временно оккупированном Энергодаре на Запорожье в ожидании украинского контрнаступления. В частности, путинские террористы увеличили площадь заминированных территорий возле города и все чаще прибегают к мародерству.

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Кроме того, российские военные ужесточили репрессивные меры против местных жителей. Об этом в эфире "5 канала" рассказал городской голова Энергодара Дмитрий Орлов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Если к этому моменту заминированы были исключительно береговая линия и территория по периметру атомной станции, то сейчас они перешли к минированию окрестных сел, лесополос, посадок", – рассказал он.

По его словам, горожан заставляют брать российские паспорта любыми способами: угрожают, шантажируют, ограничивают передвижение между населенными пунктами и получение гуманитарной помощи, даже уговаривают и устраивают бестолковые рекламные кампании, заявляя, что "Россия навсегда".

"Риск загреметь в подвалы почти у каждого, кто сталкивается с оккупантами на улице", – добавил мэр.

Однако, как отметил Орлов, все местные жители понимают, что Энергодар будет освобожден и ждут контрнаступления ВСУ, как и все больше нервничающие захватчики и коллаборанты. Мэр добавил, что россияне не держат военной техники в городе. Ее перемещение фиксируют в близлежащих деревнях и на атомной станции.

Напомним: оккупанты в захваченном Энергодаре похищают работников Запорожской атомной электростанции для "профилактических бесед" в пыточных. Таким образом они "убеждают" работников станции получать паспорта РФ. Особое внимание уделяется тем, кто не заключил договор с "Росатомом". В то же время россияне не могут освободить всех работников станции за неимением соответствующих специалистов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– британская газета Times сообщила, что в октябре 2022 года Силы обороны Украины попытались отбить у военных РФ ЗАЭС, которая была оккупирована с марта. Однако операция не завершилась успехом из-за плотного обстрела со стороны захватчиков;

– также ранее стало известно, что войска РФ, занимающие территорию ЗАЭС, начали обозначать оборудование, которое намерены унести с собой в случае отступления перед натиском контрнаступления ВСУ. Страх капитуляции не способен отнять у солдат РФ потребность в мародерстве.

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